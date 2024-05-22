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22/05/2024

神耆小子 | 朱斐斐性感谷E Cup胸姣追蕭正楠！大方認豐滿效果是「僭建」！離巢TVB轉做KOL望向演戲發展

#港聞娛樂 #神耆小子 #尹詩沛 #朱斐斐 #蕭正楠 #E Cup #離巢TVB #影視娛樂
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　　劇集《神耆小子》中，醫館的助理魯娟（尹詩沛飾）和病人程珍珠（朱斐斐飾）為了爭取趙子勇（蕭正楠飾）的歡心，兩女爭風呷醋，已經相當有火花。沒想到昨晚一集竟然在街頭大打出手，畫面相當震撼，特別是朱斐斐為了今次角色，谷胸營造「E Cup」上圍的效果，加上導演的高炒鏡頭，實在令人有窒息的感覺。

 

　　在《神耆小子》中，「裴正堂」的客人絡繹不絕，其中「老是常出現」身材弗爆的客人程珍珠，經常都以超性感造型現身，令醫館的助手魯娟氣在心頭，認為她借病來親近趙醫師，更稱呼她為「蜘蛛精」。兩女在診所都已經針峰相對，火藥味甚濃。沒想到昨晚兩女竟然在內衣店遇到，再次出言互相寸爆對方的身材，最終魯娟不甘被踩「飛機場」，追上前跟程珍珠理論，最終兩女上演一幕「街頭MMA」，更將胸圍飛到通街都係，不過畫面的確相當養眼。

 

 

　　飾演程珍珠的朱斐斐近年因努力運動減肥，完美塑造嬌人的身材，連角色都大有突破，今次性感谷胸上陣，不少觀眾都多加留意。朱斐斐接受本網電話訪問，她表示：「監製搵我演呢個角色時，因為《迷網》合作過，覺得我有啲料，諗住呢個角色啱我。但其實拍《迷網》嗰陣我仲係肥肥哋，而家瘦咗，當試《神耆小子》造型嗰陣，監製就嫌我瘦得濟，覺得冇E Cup效果，所以就用Nu-bra去Push，加埋服裝幫我準備勁細碼衫，加埋有墊，就有逼爆豐滿效果。」她表示今次角色跟以往大不同，飾演姣婆跟尹詩沛大鬥法，過足戲癮，「兩個八婆爭仔，出嚟效果都幾好笑。尤其我哋街頭打交嗰幕，雖然服裝好性感，但我哋做足安全措施貼晒膠紙。」

 

　　朱斐斐表示今次《神耆小子》是她在TVB最後一個劇集作品，原來她早在去年10月已經約滿離巢，轉簽天盟娛樂公司，跟關嘉敏成為同門，她表示：「入TVB好耐時間，咁啱完約，就諗係咪應該要試吓新環境同模式呢？我又鍾意拍片，所以而家做KOL，希望拍多啲自己隻狗狗同埋關於健身嘅片，影響大家都一齊愛上運動。運動令我由一個肥妹仔變成而家標準身形，我都幾滿意！（幕前工作？）呢套劇播出，我感受都比較大，發現原來自己都好鍾意演戲，希望繼續向呢方面發展，挑戰唔同劇集、電影同角色。」

 

 

　　朱斐斐近年因努力運動減肥，完美塑造嬌人的身材，連角色都大有突破，今次性感谷胸上陣，不少觀眾都多加留意。朱斐斐曾經透露自己高峰期體重高達150磅，差少少就達到「肥胖」邊緣，於是她下定決心要離開「大隻」行列。當時的朱斐斐由於身材肉肉，很多角色都不太顯眼，雖然只係廿幾歲青春無敵，但就獲安排演外傭或師奶等小角色，曾經因為情緒低落不幸患上憂鬱症同暴食症，如今靠努力做運動減肥之餘，亦將不安情緒發洩走，見她頻頻在健身室舉重修身，見到她在劇集中豐滿上圍加上小蠻眼，絕對是健身日子有功的成果，連角色都有所不同，絕對值得。她在IG分享減肥的影片，「IG的當年今日帶我穿越去了2017年，原來平日拍埋無聊story，而家睇返係一個好好嘅過程。那年開始體重不受控制，2019年去到巔峰68kg，爭0.2就變成肥胖人士（網上資料162cm 68.2kg屬於肥胖） 我就快和大隻仔不相伯仲時，我覺得我要改變了。當然這條路好漫長，當中有甚麼心酸，減過肥的人一定明白，不過好在我也逆襲成功了，而且呢兩年都keep到，最開心係過完年都冇肥，多謝自己將運動變成生活嘅一部分！」

 

　　現年31歲的朱斐斐因喜歡佘詩曼而投考第26期無綫電視藝員訓練班入行，其中最為人所識是她在《寶寶大過天》飾演外傭一角，而《隱形戰隊》中飾演唐詩詠的同學，不過可惜她因有些少發音不準而需要另外配音，為了努力改善口音問題，朱斐斐加入無綫娛樂新聞台，給予自己機會多多練習廣東話發音，挑戰自己。

 

 

 

轉載自: 晴報

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