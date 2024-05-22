今年5.20世界再無法聚焦台島

今年5.20本該是個聚焦台島的日子，但就在這天上午，當賴清德發表「新兩國論」就職演講之時，伊朗搜索隊卻在濃霧籠罩的西北山區，找到了總統及外長乘坐的直升機殘骸。



除了伊朗總統萊希和外長阿卜杜拉希揚死於非命，幾乎是在同一時間，與西方交惡的剛果民主共和國挫敗了一場軍事政變。立場親美的叛軍首腦馬蘭加(Christian Malanga)攻打總統府失敗並被擊斃，在50名被捕叛軍中，有3人持有美國護照。



5.20這天，還是烏克蘭總統澤連斯基5年任滿的日子，他既不大選也不下台，面對俄軍在哈爾科夫長驅直入，他明確回拒了法國總統馬克龍對於巴黎奧運期間停火的呼籲。烏軍在前線的潰敗也激化了歐洲內部矛盾，就在此前一周，被指立場親俄的斯洛伐克總理菲佐當街遭到槍擊。



5.20全球突發事件連場



同樣是在5.20這天，國際刑事法院(ICC)檢察官以戰爭罪和危害人類罪為名，申請對以色列總理內塔尼亞胡和哈馬斯領導人發出逮捕令，為拜登政府帶來新的公關災難。拜登政府早前已決定禁止向以軍提供航空炸彈，這在很大程度上可能是防止被藏在拉法坑道內的美國人質死於濫炸，因為人質被美製炸彈殺死的消息一旦走漏風聲，拜登競選連任的機會篤定歸零。



試問，有甚麼比競選連任重要？雖然在美國表面阻撓下，以色列遲遲未正式攻打拉法，但在地面下「看不見」的戰爭卻可能已打得很慘烈。沒有了航空彈大規模轟炸的優勢，以軍將不得不與躲進坑道的哈馬斯武裝分子近距離接戰。從以軍不斷向當地增援的情況看，戰況進展可能並不順利。

伊朗總統及外長齊齊喪命於直升機空難（互聯網）





拜登政府與內塔尼亞胡內閣分歧加劇之時，與德黑蘭合作的可能性卻不斷上升。就在萊希專機失事前一天，《紐約時報》披露美伊兩國高層官員近日在阿曼舉行了秘密會談。而近來在防止以巴衝突擴大問題上，與白宮保持默契的萊希，以及統籌與美方秘談的外長阿卜杜拉希揚，恰恰就在此時命喪一場不應該發生的空難。



在錯綜複雜的局勢下，伊朗總統和外長之死，自然會引發是意外還是陰謀的疑竇。而直升機空難過程確也存在種種匪夷所思之處，例如他身為總統，為甚麼會在極端惡劣的霧雨天氣下，仍冒險乘搭一架有45年歷史的老舊美製直升機出行？



萊希死於一場陰謀？



更為奇怪的是，按常理總統專機起飛後，伊朗地面的空管和安全部門都會與空中保持通訊及定位追蹤，而空中亦會有僚機護航。綜合外電消息，當時共有三架直升機編隊飛行，唯獨安全系數本應最高的總統專機失事，而另外兩架僚機發現總統專機失蹤後，搜索不果決定飛往德黑蘭。



換言之，萊希的專機似是在保持靜默的情況下偏離了航道，不僅地面沒有收到機上發出的任何異常訊號，連提供護航的兩架僚機雖在雲霧間沒了總統蹤影，居然還決定逕自飛離事發空域，而德黑蘭當局似乎還欠缺失事直升機的定位信息。

伊朗通訊社發放的肇事直升機墜機現場圖片（互聯網）





結果在事發大半天後，20支搜救隊在伊朗革命衛隊盡一切力量支援下，仍在大山裏盲搜。直至土耳其和俄羅斯派出空中支援，還是土耳其的「游騎兵」無人機，最先發現直升機殘骸的熱源。像萊希這個級別的伊朗國家領導人，出行時座駕沒有追蹤定位系統，護航機又會中途掉隊，要麼說明這個國家的保安能力嚴重鬆散，要麼就是另有仍未公開的隱情。



事實上，萊希在國內外皆不乏敵人。在國外，伊朗在萊希治下相繼成為上合、金磚組織成員國，並在北京斡旋下與沙特阿拉伯實現世紀和解，改變中東以至整個亞歐版圖的政治格局。直至近期伊朗駐敘利亞大使館遇襲後，他又下令伊朗武裝部隊首次對以色列境內發動空襲。



世界還在乎多一兩個火點？



在國外敵對政府視萊希為眼中釘之時，國內強硬派卻又可能不滿他與美國的「眉來眼去」。尤其是在敘利亞大使館遇襲後，萊希與白宮一直保持默契，對以色列的反擊也僅具象徵意義，點到即止。而伊朗與美國代表在阿曼秘密談判，是否得到德黑蘭內部一致認同也是個疑問。



儘管如此，如果萊希之死真的是出於一場陰謀，白宮極不可能是幕後黑手，原因之一是拜登為競選連任，並不想中東戰事擴大，在此問題上萊希甚至比內塔尼亞胡更願意配合白宮；原因之二是拜登政府的對外矛頭指向中俄，萊希的死亡無論是意外還是陰謀，反倒可能在一定程度上打亂了拜登政府的算盤。

萊希的遺體被送往家鄉（美聯社）





非洲的博弈、歐洲的戰火和加沙的屠城，其實處處都在提醒兩岸，世界風雲變幻，並不需要台海來蹭熱度。若然飛蛾終究是要撲火，基於世界亂局正在漫燒的紛亂現實，其實很快就沒人再在乎，世界會不會冒出一、兩個新的火點。