中年好聲音2 | 譚輝智為演唱會游水練氣公開半裸泳褲Look！大爆老婆出一絕招嚴控飲食

《中年好聲音》亞軍譚輝智率先跑出，將於5月26日假Star Hall舉行首個個人演唱會《Fight For You》，近日他經常都揚言要跑步同游水練氣，原來真的沒有馬虎，他接受TVB娛樂新聞台主持許文軒的《Star Talk》專訪，分享自己努力練水的影片，首次公開半裸泳褲Look。

譚輝智坦言收到消息要開個人演唱會時，一時間都消化不來，心情難免緊張，「諗唔到，嚟得覺得有啲快，我都質疑自己，得唔得呀？人哋畀錢買錢去睇我喎，比賽自己衰咗就係我自己，但今次唔係，最終決定做，因為呢啲機會唔係成日有，同埋我驚如果唔做，自己會後悔。」他笑言演唱會海報的「大隻佬」造型，其實都是他的夢想之一，將來可以騙女兒爸爸曾經試過大隻。訪問中，輝智分享他童年照片，臉圓圓非常可愛，而他透露自己為演唱會每日都抽時間去跑步游水練氣，首次公開半裸泳褲LOOK的練水片段，提到太太的支持，輝智說：「「佢會控制我食炸嘢同辣嘢，其實早喺比賽期間已經開始，食多一嚿佢就會提我。我以前好鍾意飲麵湯，而家我一食完碗麵，佢就即刻掉張紙巾入去我碗麵，唔畀我飲，因為有味精或者辣，而且湯又會肥。(到時騷肌？）一嚿囉！」

輝智透露今次演唱會有不同的環節都是圍繞自己，歌曲方面盡量不想重複比賽唱過的歌，問到今次參加比賽的推手之一爸爸，輝智說：「其實我哋成個家族都好鍾意唱歌，但冇一個出嚟唱，佢推我好多年，叫過我廿幾歲出嚟唱歌，睇有咩人可以幫手介紹下，但我都唔敢。（今次得亞軍開埋演唱會有所交代？）其實好多謝佢支持，由頭到尾場場都有嚟睇，坐足幾個鐘條腰都痛，我知佢好錫我。」至於他在另一個訪問被問到爸爸譚握籌會否上台合唱？輝智表示不排除，不過視乎爸爸的意願為先。

他坦言參加比賽前，自己在人際朋友之間的存在感好低，一直不相信有人會鍾意自己，輝智澄清比賽前並不認識拉姑狄波拉，沒想到得到對方大力支持，「其實好唔相信，我反而好鍾意佢個仔，謝霆鋒好靚仔又有型，可能佢鍾意我戇居居卦，後期多咗見面，我呢個騷都有問佢意見，因為好大壓力，佢叫我唔好驚，機會輪到就學識收禮物。」