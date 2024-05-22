22/05/2024
椰子雞火鍋 | 內地人氣四季椰林攻港！開業送半隻文昌雞或8折優惠！睇埋城中椰子雞火鍋推介：清甜無味精湯底 / 超過200種配料 / 開到凌晨5點宵夜最啱
Sammy Leung
Sammy Leung
每個人、每件事，總有值得被發掘的地方。
Senior Content Editor
內地人氣的火鍋店「四季椰林」進軍香港，想食「四季椰林」椰子雞的朋友終於不用到內地了。其實，香港都有很多主打椰子雞的火鍋店，有主打無味精的、開到凌晨5時的都有，今次就介紹一下本地的椰子雞火鍋店！
香港椰子雞│1. 四季椰林海南椰子雞：深圳人氣火鍋店！4個椰子一鍋湯
第一間是「四季椰林海南椰子雞」，「四季椰林」是不少港人到深圳必食的人氣火鍋店，在內地已開了超過60間直營店，主打原汁原味的正宗椰子雞火鍋。今次「四季椰林海南椰子雞」進軍香港，在旺角開店，一定吸引很多椰子雞控、火鍋控！「四季椰林海南椰子雞」店內以綠色及啡色為主調，令到大家有種去了度假的感覺。
「四季椰林海南椰子雞」堅持「不加1滴水，4個椰子一鍋湯」，所以大家在打邊爐之前一定要喝湯底，煲過的椰子湯底清甜又暖胃。而另一個重點就是雞，「四季椰林海南椰子雞」使用海南走地文昌雞，因為肥瘦適中，所以煮完雞的湯底不會太過油。火鍋配料方面有雪花牛小排、脆皖魚片、鮑魚、竹笙蝦滑、椰林心形粉、鮮珍山菌拼盤、龍鬚筍、毛菜等，全部都十分新鮮。
另外，「四季椰林海南椰子雞」現在正推出開張優惠，在5月25日至5月27日惠顧即可免費加配文昌雞半隻；凡於5月28日至6月30日惠顧即享八折，大家不要錯過了！
四季椰林海南椰子雞
營業時間：上午11時至下午10時
地址：旺角太子道西193號MOKO新世紀廣場4樓402-403號舖
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