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22/05/2024

伊朗總統意外身亡，外患更內憂

#容我世說 #伊朗 #萊希 #哈梅內伊 #大國博弈
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  • 張翠容

    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

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　　伊朗總統萊希和外長阿卜杜拉希揚齊齊在空難中身亡，引發不少陰謀論。這也難怪，三架官方直升機結束官式活動同時起飛，其餘兩架安全著陸，就只有萊希乘坐的直升機出事，加上伊朗和以色列及美國因加沙危機問題，關係迅速惡化，伊以兩國早前甚至正面衝突，況且美國和以色列有暗殺伊朗領導高層前科，因此萊希之死無法不令陰謀論不脛而走。


　　陰謀論沒有證據，只是揣測推斷，而在這事件中，用傳統智慧問一句：誰得益誰損失，一目了然。過去數年間，伊朗多名高級將領被美以兩國暗殺，今次墜機連總統和外長也一同罹難，令伊朗領導層人才損失可謂不輕，特別處於目前嚴峻的外在環境，美以兩國早加強對伊朗的反制措施，大有除之而後快之感；至於中東地區那「什葉派之弧」，又何去何從？

 

伊朗總統萊希在直升機意外中罹難，事故原因引來外界諸多揣測。(AP)


　　大家都關注伊朗最高精神領袖哈梅內伊怎樣重新部署，但不要忘記，該國除了外患，更有內憂。有一國際媒體訪問伊朗國際關係教授，他大談萊希在國內如何受歡迎，葬禮必定哄動云云，可是，只要回看2021年總統大選，投票率創歷史新低，今年3月的國會選舉更低，只達41%，首都德黑蘭更離奇地低至24%，從中可看到伊朗內部的不滿情緒，用選票作沉默抗議。


　　事實上，3年前的大選，萊希的參選是富爭議性的。他和哈梅內伊關係密切，後者並親手提拔他，為了讓他坐上總統寶座，不惜排擠溫和派和改革派於參選門外，國會選舉亦一樣。有趣的是，該次總統大選其中一名參選者就是前總統內賈德，他雖強硬，但屬世俗派，不算根正苗紅，也被踢出局，令他大呼杯葛選舉。


　　過去多年以來，哈梅內伊不斷鞏固教士利益集團的勢力，令伊朗社會內部嚴重分裂。保守教士們緊抓權力不放，內外都採取極其強硬的路線。雖說萊希在任期間於中國調停下，願意和沙特阿拉伯和解，重建邦交，但在國內卻加強伊斯蘭傳統規範，使得年輕人非常不滿，尤其年輕女性。年前有一名20歲女子因戴頭巾不當被宗教警察活活打死，引發示威浪潮，之後雖被鎮壓下來，但在人民心中已形成一道裂痕。

 

2022年伊朗一名女子因戴頭巾不當被宗教警察打死，引發示威浪潮。(AP)

 

　　其實教士中也有小部分屬溫和開明派，例如在1997年至2005年出任總統的哈塔米，和改革派站在一起推動了不少改革；再近一點就是萊希的前任魯哈尼，他放寬了好些傳統規範。只是好景不常，保守派在哈梅內伊的安排下再度抬頭，令伊朗年輕人的挫敗感特別強，他們總希望能和世界溝通接軌，解除加諸於伊朗的嚴厲制裁。

 

　　不過，教士在伊朗政治裏的角色特殊。19世紀末新思潮湧現，風雲變幻，有識之士企圖推翻專制無能的王朝，舉起民族復興和憲制革命的旗幟，來抵擋西方的入侵。不過，當中卻有個特色，就是教士異常投入，並且起著領導作用，令憲法革命諷刺地帶有宗教烙印。


　　無論如何，專制被推翻後，20世紀初的憲制革命無疑是伊朗現代化的里程碑，它確立了伊朗以憲法治國之道及引入議會民主元素，即使不是坦途，而教士也一直發揮重要的角色，成為一股政治力量，並為1979年的伊斯蘭革命埋下種子。


　　1979年伊斯蘭革命成功後，為伊斯蘭共和國度身訂造的新憲法出籠，專家委員會選舉最高宗教領袖兼任國家最高領導人，他是政教合一的象徵。自1989年霍梅尼去世後，哈梅内伊繼任至今。在哈梅內伊之下，就是民選總統和國會。伊朗所實行的是總統內閣制，總統是繼宗教領袖後第二位國家最高領導人，由一人一票選舉產生，任期4年，可連任一屆。不過，總統候選人的資格，卻要由憲制監護委員會確認。

 

伊朗最高精神領袖哈梅內伊的權力，凌駕於民選總統和國會之上。(AP)


　　該委員會由最高精神領袖領導，除總統候選人資格外，還會負責監察民選國會的決議，確保合乎伊斯蘭教義和憲法原則。在此，我們可以明白到，宗教信仰在伊朗的重要性，即使司法部門的領導人，亦是由最高宗教領袖任命。但是，在憲法裏，行政、司法和立法部門之間，又擁有相對的獨立性。


　　總之，除了伊斯蘭宗教、體制、教規、共和制及最高領袖的權力不能動搖外，其餘都可按人民的選票決定。如有人欲改變伊斯蘭革命建立的制度基礎，均一律被視之為大逆不道。面對這個「金剛圈」，自稱爲改革派的政治領袖亦不敢觸碰，極其量只是在一個大框框裏進行修補工作，而人們也難輕言革命。


　　另方面，以美國為首的西方世界，一直期待伊朗會出現另一場天翻地覆的革命，推倒神權制度，建立合乎西方利益的世俗政度，一如1979年前巴列維國王的「白色革命」。伊朗人民又怎樣想呢？當我多年前在伊朗採訪當地人時，他們表示不要走回頭路，但也不想在伊斯蘭保守規範下故步自封。可是，在西方虎視眈眈下，其中一名年輕人反問，西方願意給伊朗走自己的民主路，和西方重建關係嗎？

 

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