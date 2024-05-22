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22/05/2024

薪酬調查2024出爐！香港打工仔平均加人工3.2%！呢個行業加7.2%！邊行花紅最多？內地成熱門工作地點？即睇你嗰行人工加幾多

#打工仔 #薪酬 #職場 #Panrty熱話 #人工
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Text: Sammy Leung

　　打工仔最緊張甚麼？其中兩樣必定是薪酬及福利，Jobsdb早前公布了2024年薪酬調查報告，調查中指出近六成受訪全職僱員獲加薪，到底現時市場環境是怎樣？即睇詳情！

 

　　上班族就算沒有想過要找新工作，都會想知道香港的打工仔的市場環境。近日，Jobsdb公布了2024年薪酬調查報告，調查一共訪問了3,391名人士。今次先看看加薪幅度，有57%受訪全職僱員都有得加薪，2024年平均薪酬加3.2%，不過較去年跌0.9百分點。而加幅最多的Top 5行業及加薪幅度包括：

1. 數據分析及研究：+7.2%

2. 法律及合規：+5%

3. 工程：+4.9%

4. 保險：+4.6%

5. 資訊及科技、酒店及旅遊、管理：+4.2%

 

 

 

 

　　睇埋其他行業加薪幅度：

• PR及企業事務：+4.0%

• 物業/地產數碼：+3.8%

• Digital Marketing及電子商務：+3.7%

• 會計：+3.6%

• 建造：+3.5%

• 公共/社會服務：+3.5%

• 教育：+3.3%

• Marketing及品牌：+2.9%

• 採購：+2.9%

• 銀行業：+2.9%

• 公司銷售和業務發展：+2.8%

• 行政與人力資源：+2.8%

• 金融：+2.2%

• 飲食業：+2.2%

• 科學、實驗室及研發：+2.1%

• 運輸與物流：+1.8%

• 客戶服務：+1.8%

• 醫療服務：+1.8%

• 零售及銷售：+0.7%

• 設計：+0.6%

• 製造業：-0.2%

 

下一頁：邊行花紅最多？

 

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