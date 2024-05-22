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22/05/2024

機票優惠 | 香港航空、HK Express快閃優惠！限時專屬碼經濟艙減$100 / 最抵3,000里數換曼谷單程機票

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Text: Sammy Leung

　　近日，真的有很多機票優惠，所以大家買機票前，最好在網上多找找資料，以免捱貴機票。今次和大家一齊看看最近的兩間航空公司的優惠，分別是香港航空及HK Express，快點看看有沒有適合自己的活動！

 

機票優惠│1. 香港航空：用限時專屬優惠碼商務減$300、經濟艙減$100

 

　　香港航空推出限時專屬優惠碼，大家在5月21日到5月27日在香港航空網站上購買5月21日到7月12日的機票，只要輸入限時專屬優惠碼「HXMAYP24」，購買商務及經濟艙之機票分別減$300及$100，不過要留意，商務艙最低使用票價為$3,000，經濟艙最低使用票價為$1,000。

 

　　另外，優惠碼適用於香港航空網站，香港航空營運之航班但不包括任何包機及福岡，札榥，上海虹橋，北京大興，永珍航線，所以大家要留意了！

 

 

 

香港航空限時專屬優惠碼

機票預訂日期: 5月21日到5月27日

適用旅遊日期: 5月21日到7月12日

詳情按此

 

下一頁：$38起單程飛曼谷快閃優惠+最抵3,000里數換曼谷單程

 

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