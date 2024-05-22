不是趁高沽，而是候低買

姊妹們，經歷了連跌4年，兼今年首月的急挫之後，港股終於喘定了。到了5月，無論恒生指數、國企指數或科技指數，都有突破性表現，而且，最明顯就是成交轉趨暢旺，顯示資金開始重臨港股。

但我相信，對港股轉勢仍然半信半疑的，肯定大有人在，我的姊妹Louisa就是其中之一。上周我和她茶聚的時候，大家就談起港股的後向，原來她對後市仍然悲觀，不太相信大市已經見底。

「妳看近期股市的表現是否虛火？是另一個陷阱？」Louisa問我。

「妳的意思是，升完就會再跌，而且跌得更深？」

「是呀，就像早前一樣，升一段短時間就回落，然後跌得多過之前升的！」

「但按種種跡象，我估今次未必。我傾向相信，大市已經見底，只不過，今次的升市可以升多少、維持多久，我也沒有水晶球。」

港股今輪升市，未必像這幾年出現的那麼短暫。(iStock)

「妳這麼樂觀？但這幾年的經驗告訴我，很多大戶都不看好港股，也不看好中港兩地的經濟。他們是逢高就沽，所以，資金短期未必會重臨。」

「嗯，我的看法有點不同。我同意，今年之前，很多機構投資者主要是減持中港股票的，尤其是外資，所以，港股持續下跌，恒生指數甚至連跌了4年。但股票始終有個基本價值，而且，有不少公司仍然是賺錢的，因此，當一個地方的股市估值跌到某一水平時，始終會有一些價值投資者會入市的。我同意，今次帶動港股回升的資金，可能以內地資金為主，即是我們說的北水，但只要股市的升勢確立了，其他資金很多時都會被迫跟隨，否則就會跑輸大市，現在我們可能是處於這個關鍵水平呢！」

「妳比我樂觀，我自己的策略也是減持港股，只不過，我有點不甘心，因為很多股票都被縛住，我趁今次股市反彈，只要是不輸錢的，都會放掉。」

「沒問題，這是妳自己的投資取向，只不過，如果從理性角度看，只要確認後市是向上，不像之前那樣反覆向下，我們的投資策略應該是候低去買，而不是趁高去沽呢！」

「哈哈，我想我不會這樣冒險了，過去幾年的股市，令我受了很大教訓。但我想問一下，為甚麼妳這麼樂觀？」

「主要當然是因為內地政府已經顯示出更大決心去提振股市，早前推出的『國九條』就是最好的證明。另外，近期推出的一連串挽救房地產市場的措施，尤其是呼籲地方政府買入內房的庫存，轉做保障房等等。港股方面，現在連23條也立法了，正如特首所說，我們可以全力拼經濟了，而中央也明顯給我們支持，早前中國證監就推出了五項挺港措施，協助香港繼續成為國際金融中心，例如擴大滬深港通的ETF範圍、支持更多內地龍頭企業來港上市等等。」

「嗯，明白，但我還是先把一些蟹貨消化掉才算，如果之後港股確認再升，我才會考慮入市！」

「沒問題！」

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