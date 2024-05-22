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22/05/2024

高息定存 | 建行亞洲千萬起存3個月4.2厘，渣打一年4.1厘

#建行亞洲 #高息定存 #渣打 #高息 #收息
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　　市場押注聯儲局最快可能在9月減息，不少銀行再度部署港元定存息策略。當中渣打香港6個月年息減0.2厘至4厘，12個月上調0.1厘至4.1厘，起存額10萬元，適用於「優先私人理財」客戶並分行辦理。至於起存額200萬元，同樣6個月定存息減0.2厘至3.8厘，12個月則上調0.1厘至3.9厘。

 

高息定存 | 建行亞洲千萬起存3個月4.2厘，渣打一年4.1厘

（資料圖片）

 

建行亞洲推千萬起存3個月息4.2厘

 

　　建行亞洲新推出起存額1000萬元，1個月及3個月年息分別為3厘及4.2厘，6個月3.85厘，12個月3.8厘，新舊客戶可透過分行辦理。而起存額100萬元至1000萬元以下，1個月、3個月、6個月、12個月年息分別是2.9厘、4.1厘、3.75厘、3.7厘。

 

　　另外，建行亞洲全新貴賓理財客戶透過分行以100萬元開立3個月定存，當中首10萬元可享6厘特惠年利率，優惠期至5月31日。

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

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