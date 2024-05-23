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23/05/2024

元朝亡於印鈔多

#財金大勢 #元朝 #印鈔 #發債 #國債
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　　美聯儲局說何時減息，要看美國通脹是否能回落至達標(2%)的水平。不過，美國上周公布了4月CPI按年升3.4%，雖符合市場預期，但仍高於年初水平，而批發價(未來零售價的指標)4月的升幅更遠超預期。

 

　　面對國內通脹問題，拜登政府仍以QE製造經濟繁榮的假象，持續下去，恐要步歷史上帝國崩潰的老路。正如財富500強中，一間電力及天然氣公司的前財務主管、通脹專家戴維斯(J. Kennerly Davis)指出，實際通脹比官方公布的CPI「兇猛」得多。

 

　　戴維斯說，自2021年拜登上任以來，美國人的購買力跌了近兩成(19%)，即原本能以100美元可買到的貨品，現只能買到原本81美元的貨。至於生活必需品，例如雜貨就升了21%；汽油升47%，房租升20%，電費更升約30%。

 

　　另一方面，美國打工仔扣除通脹因素後的平均時薪，卻減了逾2.5%。現時美國一般家庭每年須多付1.2萬美元，才能維持拜登上任時原有的生活水平，但拜登政府仍不改美國「大花筒」的本色。自上任以來，拜登就透過發債、津貼、補助等形式，為經濟體系灌水，無非是希望取得政治支持。

 

　　拜登根本就沒有解決通脹的方案，也沒有嘗試控制通脹，以穩定物價，只持續用發債借來的錢，「買票」討好支持者，導致美國國債驟增13萬億美元，累計已逾34.6萬億美元。

 

美發債等於印鈔

 

　　美國發債和印鈔根本是「二而一，一而二」的一件事。有評論直指「貨幣就是債務，國債就是貨幣」，只要貨幣供應量不斷增加，定會造成持續通脹。

 

　　美國有陰謀論者更說，美國政府透過降低，甚至破壞貨幣的購買力，以掩飾美國經濟及財政俱差的真相。而通脹則是美國人的財富「從儲蓄戶口和實際工資，轉移到政府庫房的隱形渠道」，也變相是向中產及基層徵稅。在美國這種貨幣政策下，今時買美債或揸美元現金都不是明智之舉。

 

美國政府掩飾經濟差的真相（AP）

 

　　如果大家同意，美國的「貨幣就是債務，國債就是貨幣」，通脹便屬「債務違約」的後果，同樣是貨幣發行機構(即美國政府)欠缺償付能力和信譽的表現。

 

　　美國政府為要延續美元國際霸權的地位，不惜明裏暗裏，QE再QE，卻缺乏償付能力，如不改善，政府信用便瀕破產。上周佛誕(15日)筆者在《世銀叫央行用黃金儲備》一文指出，中國歷史上，濫發鈔票導致民不聊生的例子不少，元朝、1949年前的國民政府等都是，不但經濟民生弄至一塌糊塗，也葬送了政權。

 

全面用鈔「元」祖

 

　　元朝(1271至1368年)是中國歷史上唯一全面使用鈔票(紙幣)朝代，蒙古帝國疆土遼闊，蒙古人又重視商貿，所以比金屬更便於攜帶，也利流通的紙幣，便成了貨幣之選。

 

　　忽必烈1260年即位之後，便發行了紙幣「中統鈔」（圖二），從10文到2貫，共10種面值，嚴令臣民使用；其後他又制定兌換率，設立紙幣兌換所「金銀平準庫」；定廢、舊紙幣回收制度，嚴懲偽鈔印製。

 

 

　　中統鈔初發行時，總發行量為73352錠(50貫為1錠)，但到了1276年，短短16年間，元朝便因連年用兵，令中統鈔發行量達1419665錠，翻了近20倍！如此瘋狂灌水，通脹怎不急升？美國於2009年3月開始QE，至今亦已15年……

 

狂印銀紙帝國散

 

　　1287年，元朝發行「至元鈔」（圖三），代替已嚴重貶值的中統鈔。按規定，至元鈔兌中統鈔的兌換率為1:5，即舊錢(中統鈔)5「元」才可兌新錢(至元鈔)1「元」。若以銀價為標準，元朝老百姓的財富即時貶值了80%！元帝國征戰需財，一眾皇帝又好封賞武將群臣，加上出手闊綽，而搜括百姓總不及印鈔，以及挪用「鈔本銀」(庫房的銀儲備)般便捷。如此「大花筒」與印鈔的密切關係和做法，是否與今時美國情況相似？

 

　　到了1350年，元朝再發行了「至正鈔」，但僅3年，至正鈔的發行額，就已相當於1950萬錠的中統鈔；至1355年，發行量已經相當於中統鈔的6000萬錠，是中統鈔初發行時7萬餘錠的800多倍！

 

　　從經濟角度看，雖然蒙古軍強悍，東征西伐，所向披靡，更拓元帝國領土，橫跨亞、歐，但就因一張張薄薄的紙錢，帝國竟分崩離析；羅馬帝國衰落，也有類似故事。今時美國不以史為鑑，硬要點紙(美鈔)成金，只會讓經濟如建在浮沙上的七寶樓台，終有一天會倒下。

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)　

 

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