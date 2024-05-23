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23/05/2024

港擁10萬IT人 網安專才僅佔3成 Palo Alto夥學界育新血 添培訓渠道

#IT #AI #管理 #Palo Alto #職場 #管理學 #網安人才 #數碼轉型 #網安攻擊 #網絡安全
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　　本港IT界鬧人才荒，亦非單憑提高薪酬就可解決。網絡安全服務供應商Palo Alto Networks香港及澳門區總經理馮志剛接受本報專訪表示，據其觀察，香港有接近10萬名IT從業員，惟網安專才僅佔2至3成，因此尋覓網安專才難上加難。

 

　　除了夥拍學界育新血，他強調建立以人為先的管理及溝通文化，都是其留人才的重任之一，「無論幾忙都不可以忽略」（見「增管理透明度 了解員工定共同目標」）。

 

　　本港企業近年面對的網絡安全風險不斷增長，數據洩漏成本同時增加，加上不同行業在數碼轉型、增加雲端應用等過程中，都與網絡安全息息相關，令企業對擁有網絡安全技能的人才求才若渴。

 

逾百人爭一位 符要求僅1成

 

　　馮志剛透露，儘管加入該行業有前景，每次開放招聘都是平均「100多人爭一個位」，可是合適的人才卻供不應求，「符合要求的人最終只有大概10%」。他坦言，「我們面對的困難是很多人都想加入，然而真正有能力、符合工作崗位要求的人其實不是很多。」這現象並非單憑提高薪酬就可解決。

 

Palo Alto Networks香港及澳門區總經理馮志剛透露，每次開放招聘都是平均100多人爭一個位，惟符合工作崗位要求的人卻不多。

 

　　據其觀察，不少求職者都表示知道甚麼是網絡安全，「但他們可能只是略懂皮毛，當深入談及其他層面，包括理解整個網絡安全生態運作、怎樣幫助不同類型的企業客戶、了解其真正的需求」，就未有相關見解。

 

　　相比之下，其他海外地區早已就網安產業相關的職業發展，建立標準化的技能框架，幫助消除對入行要求及晉升階梯的迷思。他又提到，即使現時已有不少IT行業課程，惟主要集中於工程設計等範疇，較少為網絡安全專門設立。

 

　　為解決人才短缺且培訓渠道不足的問題，該企早前與大專院校如VTC合作，期望增加培訓渠道。他補充，「需要一個生態系統去控制整件事」，而不是某一單獨機構或組織的事，例如近年政府做了很多宣傳，首先令大眾知道甚麼是網安，為何要關注等。

 

　　針對環球市場，該企亦早於數年前開展與學界的合作計劃，至今在全球已夥拍超過1,000間院校合作開設課程，免費提供設備及知識，讓未來人才取得實戰經驗，並且提供一些實習職位。

 

行業轉變快 應徵者須學更快

 

　　他又指，雖然網安工作有前景，可是其入職篩選嚴謹。他認為絕對有需要讓入職者知道這行業的特性及需求，重點是「要讓他們知道這行業轉變得很快，因此應徵者也要學得快，緊貼日新月異的技術。」

 

　　以近日的熱門議題人工智能（AI）而言，懂得AI安全管理的專才也非常短缺，因此在職培訓方面，也需要配合AI增強反應或者偵測的能力。

 

　　網安攻擊的數量愈來愈多，他補充，近年因為很多雲端應用，市場對雲架構師、雲安全架構師、網絡安全架構師等崗位的需求都頗大。「現時開發者有很多，但具備安全知識及經驗、了解如何開發安全的軟件呢？其實這個仍是缺口。」

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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