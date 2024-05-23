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23/05/2024

九龍城寨之圍城 | 生命鬥士小鐵漢底褲笠頭扮「四仔」張文傑！本尊戴上面罩鼓勵：長大後做個出色英雄

#港聞娛樂 #小鐵漢 #城寨四子 #九龍城寨之圍城 #Jayco #伍允龍 #張文傑 #城寨四少 #影視娛樂
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　　電影《九龍城寨之圍城》大受歡迎，患先天性心臟病的生命鬥士「小鐵漢」Kansas也是超級fans，更十分喜歡「城寨四少」之一的「四仔」張文傑。Kansas日前底褲笠頭扮成四仔在戲中的造型，相當可愛，更獲張文傑本尊回應！

 

　　《九龍城寨之圍城》的港澳票房今日已衝破7千萬元，成為香港電影史上華語票房第4位，氣勢如虹！現年7歲、患有先天性心臟病，曾接受6次心臟手術的「小鐵漢」Kansas，跟爸爸Jayco原來已經二刷入場支持電影，當時Kansas更cosplay伍允龍的「王九」造型入場，好有心思！

 

 

　　日前，爸爸Jayco在「小鐵漢」專頁上載Kansas扮「四仔」張文傑的片段，只見他以底褲笠頭扮面罩，天真可愛，Jayco透露兒子最喜歡的的角色正是四仔：「我真係好鍾意《九龍城寨》，今晚倆父子喺屋企男人的浪漫，玩造型小鐵漢話4仔其實係最勁，因為個個都係要用武器，得4仔乜武器都唔洗用，淨係靠雙拳已經夠打 #冇錯 #面具係用底褲 」

 

 

　　原來張文傑從朋友口中，得知小鐵漢的可愛舉動，決定為小fans再度戴上面罩，並親自拍片鼓勵對方。張文傑說：「小鐵漢，我係四仔，我話你知，唔好再將條底褲擺喺塊面度，下次哥哥送個面罩畀你，所以你要畀心機讀書，快高長大，長大後做個出色英雄，加油﹗」而小鐵漢亦拍片感謝張文傑哥哥，更隔空送上飛吻，認真可愛。

 

 

　　「城寨四子」中最好打的張文傑，原來爸爸張孝慈（佐治）是圈中著名的舞台特技人，設計過不少經典的電視表演，包括肥姐踩雞蛋、吳剛食炭、楊盼盼踩鋼線等。張文傑從小習武，學習南拳、洪拳、劍，到16歲時由契媽楊盼盼介紹入行做武師，亦曾為不少明星做替身。張文傑接受24味網台節目《24/7TALK》訪問時，透露張家輝原來是他的堂哥：「我哋家族好大，我哋唔算好熟，只係最近幾年我做咗電影行業，見到面、傾番偈，我哋先friend番少少。」

轉載自: 晴報

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