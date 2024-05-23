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23/05/2024

網購騙案排行榜出爐！網上買哪些商品最多人中招？電子產品只排第2！警方公開3個最多案件發生平台

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Text: Louise Yuen

　　騙徒的手法層出不窮，不只騎劫大家的 WhatsApp、Instagram，也會在 Facebook 開設假專頁，誘騙大家網上購物。警方公布過去一周共接獲 156 宗網上購物相關騙案，其中演唱會門券、主題樂園門券及機票交易最多人中招，更公開 3 個最多案件發生的平台，大家下次在這些平台下單付款時要格外小心！

 

　　演唱會門券、主題樂園門券及機票是上星期網上購物騙案中佔最多數的商品，共 41 宗。其次是電子產品、電器產品，共 17 宗；至於食品、健康餐及酒店套票也不遑多讓，分別各佔 12 宗，並列第三位。警方指，案件涉及的平台主要是 Facebook，佔多達 87 宗，其次是 Carousell，佔 42 宗。第三位則是 Instagram，佔 14 宗。值得一提是，首三位已是整個星期網上購物騙案的 92%。

 

 

　　另外，轉數快是最多網購騙案用到的收款平台，警方提醒，「防騙視伏器」早前推出「可疑識別代號警示」，為轉數快用戶提供警示，當市民透過網上銀行或電子錢包過數時，如收款人的轉數快識別代號包括手提電話號碼、電郵地址、轉數快識別碼曾經被舉報與詐騙有關，便會在「防騙視伏器」內標籤為「高危有伏」，並於轉賬確認頁面彈出「高危有伏」，見到警示就不要過數！

 

 

 

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