滴滴出行進軍香港！設Call本地的士、跨境車服務！北上可以去邊5個內地城市？限時$2買9折優惠券！即睇Call車教學

繼高德打車進軍香港後，內地Call車App「滴滴出行」（DiDi）都殺入香港市場了！除了一般本地的士服務外，還有「跨境粵港車」服務！無論在香港，還是一家大細北上都可輕鬆出行！即睇「滴滴出行」有甚麼Call車服務！

滴滴出行 | 香港Call車設代叫服務！現金、電子支付皆可

內地Call車平台「滴滴出行」開通本港叫車服務，只要透過「滴滴出行」應用程式、WeChat及AlipayHK App就可以預約在港的士及跨境「粵港車」服務！假如想在香港點對點到達目的地，可以預約以包車價收費的「滴選的士」，又或者按錶收費「普通的士」，現金或電子支付皆可！「滴滴出行」特別之處在於有代叫服務，假如身邊有長者不懂得使用應用程式，又或者需要接待客戶，你都可以使用程式幫他們叫車，只要輸入乘車人電話號碼、起點、目的地便可。如有任何特別需求，都可在備註列明，如「行動不便」、行李數量等，讓司機及早準備！

（圖片來源：Envato）

滴滴出行 | 跨境粵港車直達5個內地城市！

除了本港Call車服務，「滴滴出行」還有「跨境粵港車」服務，大家可選擇直達深圳、廣州、東莞、惠州及珠海5個城巿。乘車費以「一口價」計算，但並未包括高速路橋、停車費等額外費用，司機接單5分鐘內，或用車前24小時均可免費取消訂單，十分有彈性！假如一家大細出遊，分分鐘Call車更方便，省時又快捷！

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