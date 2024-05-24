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24/05/2024

hot talk 1點鐘｜阿里京東先後發CB 掀科技股集資潮？| 拆解嗶哩嗶哩業績 | 電力股逆市上升吼得過？

#hot talk 1點鐘 #曾永堅 #椽盛資本投資 #香港股票 #恒生指數 #09926 #康方生物 #心動公司 #0+32400 #09688 #09626 #再鼎醫藥 #嗶哩嗶哩 #09988 #騰訊 #阿里巴巴 #00700
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嘉賓：椽盛資本投資總監　曾永堅

 

　　阿里巴巴(09988)及京東集團(09618)先後宣布發行可換股債券計劃，兩者均表示將用於股份回購，對股價中長線有多大的利好作用？會否觸發其他科技股以相同方式集資？短線的股價壓力或成拖累大市向下的主因？生物科技指數今早一度跌近5%，當中康方生物(09926)曾跌近45%，主要與臨床資料不符合預期的消息有關，惟公司仍未有回應，加上相關藥物已於去年獲批上市，股價有否過分反映？投資創新藥板塊更要做好風險管理？電力股逆市向上，目前部署仍有值博率嗎？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/GgW-eNYH4S0

 

►把時間軸拉到01:55開始 — 節目開始

 

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