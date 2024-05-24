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24/05/2024

鄭秀文赴泰國拍攝新歌《心魔》MV！全用當地導演、拍攝、舞蹈員！勾出歌詞最深入的靈魂︰拍到毛管戙

#港聞娛樂 #Sammi #鄭秀文 #心魔
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　　即將在七月份到紅館舉行一連十三場演唱會的天后鄭秀文，日前推出新歌《心魔》，已引來樂迷極大迴響，今日《心魔》MV正式上架，破格和充滿電影感的拍攝手法，Sammi坦言入行以來從未試過。而今次《心魔》MV，Sammi專程飛到泰國進行拍攝，亦是她首次到當地拍MV，而且導演Kero、拍攝團隊、40位舞者和排舞師都是泰國最頂尖的陣容，加上分別在舊式劇院和郊外的校園取景，Sammi表示MV每一個畫面，都能震撼入心！

 

 

　　「今次MV比較特別，親身飛到泰國搵咗一位當地導演操刀，整個拍攝團隊、Dancers、排舞師等，全部都係嚟自泰國，去製作呢首新歌《心魔》嘅MV。點解呢？事緣喺YouTube睇到一首歌嘅MV，呢位導演拍攝嘅風格，我好鍾意，入咗腦，記喺心裏，好大嘅憾動，如果搵到佢拍MV一定可以將首歌昇華，多謝經理人（郭啟華）搵到呢位導演，做到呢件事。今日我就飛到泰國，整個拍攝我覺得非常值得，團隊專業，處理畫面、意境，歌詞裏面最深入嘅靈魂，我覺得係拍到呢首歌嘅靈魂，呢一點相當重要，我自己一路拍攝，某啲鏡頭我甚至會起雞皮，Dancers唔只係跳舞，佢哋身體嘅率動，都好多情緒喺入面，絕對幫我呢首歌畫面處理到真係極緻嘅狀態。」Sammi說。

 

　　今次MV的行程相當緊密，Sammi黃昏抵達當地後，馬上回酒店進行fitting、試戴不同顏色的隱形眼鏡、戴上MV中的長假髮給髮型師進行修剪等，翌日早上九時便埋位拍攝，當日氣溫高達三十六度，Sammi一直在悶熱的外景進行拍攝，直到凌晨一時才收工，為在演唱會前夕保持最佳狀態，Sammi未有機會品嘗當地美食，但她覺得一切的辛苦都是值得，尤其與四十位泰國Dancers共舞的畫面，充分地表達到歌曲的意境及主題。

 

 

　　「其實好多唯美嘅畫面，亦有勾畫心魔嘅意境、意象，呢啲意象都係用人嚟堆砌，我哋搵咗40位Dancers去拍攝，即使係一個好簡單嘅動作，人多動作又齊整嘅時候就有一種好強大嘅震動感覺。歌詞好容易令人進入歌曲情緒，所以好拍到《心魔》嘅主題。」

 

　　MV中，Sammi有不少獨特造型，其中一件大褸因為重量十足，令Sammi舉步難行，另外身上的紋身貼紙，要花上近四十五分鐘剪貼，每一個造型、細節都非常用心。問她拍MV最難忘是那個時刻和造型？她說：「每一個時刻、每一個場境我都好鍾意，導演處理每個場口和細節，燈光和意境都好唔一樣，再加上我為咗呢個MV做咗好多造型，營造氣氛，完全揀唔到，每一個場景我都未拍過，就連類似都未試過，所以感覺好新鮮。」

 

　　能夠順利完成《心魔》MV，Sammi坦言非常感謝唱片公司的支持，她說：「整個MV嘅籌備過程，我交晒俾經理人處理，要多謝唱片公司支持我飛咁大個團隊嚟泰國拍攝。至於我嘅準備，我即刻諗到歌曲混音部份，點樣做先可以將歌曲嘅意境提升？點樣將成首歌嘅歌詞和音樂嘅靈魂完全呈現。仲有造型都好多和特別，好快就諗到髮型和化妝，腦裏面有好多形象呈現。去到現場，最震憾係舞蹈，甚至對嘴唱歌部份，有好多連我自己都意想不到，勾起我好深好Deep嘅情緒走出嚟，令到畫面好強烈。因為嗰刻情感係真實，Dancers亦都係帶住豐富情緒演繹，某啲場面有啲毛管戙，一切都來自真摯嘅情緒。」

 

 

轉載自: 晴報

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