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24/05/2024

魏浚笙為電影角色曬黑！ 「扮」古天樂、劉青雲失敗被嘲︰似個肝有事

#魏浚笙 #豬腩肉王子 #Jeffrey #港聞娛樂
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　　作為現今香港娛樂圈擁顏值天花板的魏浚笙（Jeffrey），工作量愈來愈多，即將會拍新戲，近日就為這套電影籌備，而這個角色，他就需要有較黑的膚色。他就嘗試化妝試一下效果，出來結論都令自己忍不住發笑。

 

 

　　魏浚笙在IG分享了3張赤膊的照片，展示一身已曬黑的膚色，明顯比以往的他黑得多，但是效果似乎不是他預期所想，他寫道，「Who are you?話說嚟緊入組拍戲要黑啲，所以自己想率先試下黑咗嘅感覺，但黑過身體會係好事嗎？」

 

 

　　皮膚變得深色後，魏浚笙取笑自己又黃又黑，都忍不住取笑自己。但作為顏值天花板的他，仍然得到不少人讚賞他仍然靚仔，留言間魏浚笙覺得被曲線取笑，但朋友們都留言安撫，彭秀慧笑言他黑了較靚仔，堅定地指自己不會說謊。鄧麗欣只出笑到喊的表情符號，魏浚笙不甘反問：「家姐你笑乜？」不過仍然有人大讚他，「今日咩日子？是天使落入凡間？」魏浚笙自嘲回覆是黑天使。

 

 

　　有這樣的效果，不少網民覺得偏黃，有人取笑，「最後張似個肝有事，勁黃」、「笑死，點解會黃成咁…。」魏浚笙就最想膚色變黑，有如古天樂或者劉青雲的效果。

 

 

　　與此同時，這3張照片中，見到魏浚笙比之前略胖，他昨日（21日）到商台接受鄭裕玲主持的節目《口水多過浪花》訪問時，自爆體重比去年多了不少：「舊年都有70Kg，今年年頭上磅都嚇親，點解咁架？有79Kg，突然間膨脹。」

 

 

　　自爆有肥胖基因的魏浚笙，細個時候是「豬腩肉王子」，曾經有好大肚腩，早年日日做運動積極減肥。他在訪問內坦言，就算一日只吃一餐，若沒有適量運動都會肥，現在按步就班減肥中：「而家有74.8Kg，最後減到68kg啦!」

 

轉載自: 晴報

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