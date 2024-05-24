解放軍東部戰區一連兩日的包圍台島演習，被普遍視為針對賴清德的「新兩國論」就職演講，所做的威懾性回應。這種意見固然在很大程度上是準確的，但卻忽略了另外一件，可能更容易導致兩岸局勢升級甚至失控的事，那就是獨派正發動中堅力量包圍台北立法院。

解放軍東部戰區連日舉行圍島演習（互聯網）



從表面上看，這場打著反對國會改革法案的馬拉松式示威，似乎僅僅是因為綠營對藍白合力主導立院不滿而鬧的別扭，這也就使得很多島內外時事分析員們，忽略了這場運動可能發生的變奏及潛在的爆烈程度。簡言之，一旦獨派在外力支持下，累積了足夠的街頭能量，發動類似於2014年基輔「廣場革命」的行動，其對兩岸現狀的顛覆程度，就會遠遠超出賴清德的一紙演講。



獨派包圍立法院僅僅是「玩泥沙」？



是以，如果我們客觀描述台島統獨形勢，那就是獨派力量在台北對藍營韓國瑜領導的立法院形成內部包圍圈之時，解放軍對整個台島外圍也隨之建構了海、陸、空立體包圍圈。如果獨派在小包圍圈內通過「二次太陽花行動」引導民間走向謀獨浪潮，解放軍在台島的大包圍圈也就有隨時收網的可能。



因此筆者認為，僅僅把獨派對立法院的包圍，視為島內選舉政治無關痛癢的「玩泥沙」；或是把東部戰區的迅速圍島，視為解放軍又一次針對台獨力量的大內宣行為，都是粗枝大葉的判斷。台海存在變局的真實可能，原因在於獨派針對台北立法院的行動，和東部戰區的圍島行動具有「對等回應」的互動關係，並沒有太多的灰色或緩衝地帶。



兩岸須正視彼此認知誤差



在好的情況下，雙方也許在這場互動中能夠停留在「火力偵察」的水平，再做下一步分解。但若任何一方出現誤判、喪失耐性，或被外力操控，事態就會迅速向不利於兩岸和平的方向發展。因此此時此刻，雙方都需要正視彼此的認知誤差。



對於大陸方面來說，這意味著要正視島內獨派與中國主流史觀的意識形態區別，大陸的經濟和軍事力量發展，非但不能吸引獨派回歸，反而會增加這派人士的焦慮，從而可能選擇孤注一擲。而對於島內來說，不管是南島，還是灣生的政治立場者，也都需要正視一個事實，即當代中國的誕生，源自於兩個關鍵的歷史年份，一個是1842年，另一個就是1895年。台灣佔了其中一個年份，這是島內任何政治派系都不可能單方面改變的宿命。