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26/05/2024

高息定存 | 一周高息合集，港元定存迎新優惠，邊間有4.8厘？

#建行亞洲 #定期存款 #收息 #高息 #大新銀行 #工銀亞洲
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　　股市回暖下，本地銀行繼續推出定存優惠吸納資金，當中大新銀行推出特選分行優惠，全新VIP客戶於指定分行成功開立VIP理財戶口，並以全新資金10萬至50萬元開立3個月港元定期存款，可享4.8厘特優年利率優惠，優惠期至今年6月29日。

 

高息定存 | 一周高息合集，港元定存迎新優惠，邊間有4.8厘？

（資料圖片）

 

工銀亞洲3個月最高6厘

 

　　工銀亞洲3個月定存息為全城最高，達6厘；適用於全新客戶以新資金透過手機app開立「綜合戶口」及「理財e時代」，起存額只需1000元。

 

建行亞洲推千萬起存3個月息4.25厘

 

　　建行亞洲全新貴賓理財客戶透過分行以100萬元開立3個月定存，當中首10萬元可享6厘特惠年利率，優惠期至5月31日。另外，該行新推出起存額1000萬元，1個月及3個月年息分別為3厘及4.25厘，6個月3.9厘，12個月3.85厘，新舊客戶可透過分行辦理。

 

https://www.etnet.com.hk/www/tc/news/topic_news_detail.php?category=special&amp;page=1&amp;newsid=136436

 

https://www.etnet.com.hk/www/tc/news/topic_news_detail.php?category=special&amp;page=1&amp;newsid=136488

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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