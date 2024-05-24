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24/05/2024

香港好去處 2024｜周末玩樂推介！九龍寨城公園設免費導賞團！「高街鬼屋」拱形遊廊變時光隧道打卡位、銅鑼灣流行共響節賞「渠王」手筆+美食市集

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Text: Louise Yuen

　　連續幾個周末都是行商場、去cafe，重複的活動不免令美好假期顯得有點單調……所以未來幾個 weekend 不如出去走走。近月《九龍城寨之圍城》成為城中熱話，雖然寨城已拆卸多年，但在九龍寨城公園仍可找到其存在痕跡，跟園內的免費導賞團走一圈可以了解多些區內歷史。西營盤舊精神病院繼去年開放立面遊廊，最近再設置光影藝術展，把拱形遊廊變成一道繽紛顏色的時光隧道。另外銅鑼灣更有嘉年華般的「流行共響節」及《百年光影》相片展覽，一次過感受銅鑼灣不同的古今氛圍。

 

周末好去處｜九龍寨城公園導賞團︰每日4場尋歷史痕跡

 

　　九龍城，近月因賣座電影《九龍城寨之圍城》而成為城中熱話，大家都盼望有地方可以重置電影佈景，讓大家回味「舊香港」感覺。雖然城寨這道消失的風景一去不復返，但原址改建成的九龍寨城公園仍然保留了部份歷史建築，最近更舉辦每日 4 場的免費導賞團，專人帶大家參觀衙門、南門石額、殘存地基等歷史遺址，全程約 45 分鐘，了解區內歷史。

 

 

九龍寨城公園導賞團

日期：逢星期六、日及公眾假期

時間：9:00-9:45 / 11:00-11:45 / 15:00-15:45 / 16:00-16:45

詳情︰www.lcsd.gov.hk/tc/parks/kwcp/tour.html

 

下一頁︰「高街光影情緣」光影藝術展覽︰拱形遊廊變時光隧道

 

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