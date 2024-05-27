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27/05/2024

買電力股

#財金大勢 #電力股 #A股 #電力體制改革 #公用股
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　　上周五(24日)大盤下跌，但電力股就逆市而升（表一至三），原因？阿爺容許水電漲價，電力股、水務股價將升。又要抄國內的報道。

 

 

 

 

　　5月14日，國家發改委發布《電力市場運行基本規則》，推動電量、容量、輔助服務交易更加市場化。新規自2024年7月1日起施行。其中市場成員新增儲能企業、虛擬電廠、負荷聚合商等新型經營主體。

 

　　本次《規則》調整內容主要包括：調整有關市場範圍、運營機構、交易主體表述；完善市場成員、市場交易類型相關表述；完善電能量、輔助服務交易等定義和交易方式；細化風險防控相關要求。全國統一電力市場「1+N」基礎規則體系中的「1」，對加快建設全國統一電力市場體系做出頂層設計。

 

先出了規則，跟著就行動

 

　　5月23日在濟南召開的高層會議上，與會代表就深化電力體制改革、發展風險投資、用科技改造提升傳統產業、建立健全民營企業治理體系、優化外資企業營商環境、推動香港更好融入新發展格局、增強人民群眾改革獲得感、推動城鄉融合發展、完善宏觀經濟治理體系等提出意見建議。值得注意的是，電力體制改革排在了第一位，同時電力體制改革邏輯也最為最清晰。

 

　　公用事業要漲價了。方正證券研報分析，結合歷史和國際比較來看，原因如下：

 

　　1. 成本上升了

 

　　一是成本上漲。近幾年，公用事業成本居高不下，壓縮企業利潤率。在2021至2022年這輪全球通脹中，布油價格最大漲幅達到3.4倍，國內動力煤期貨價格上漲2.6倍。公用事業行業成本率從2020年底的87.7%上漲至2021年底的91.7%，提高了4個點，導致同期營收利潤率從6.4%降至3.3%。2022年以來，公用事業成本有所下降，但仍然明顯高於疫情前水平，企業利潤率仍承壓（圖一）。

 

 

　　2. 國內電力價偏低，有加價空間

 

　　二是價格水平偏低。從國際比較和歷史比較來看，中國當前公用事業價格特別是民用價格，在全球處於較低水平。基於這一考慮，水利部和國家發改委近幾年分別提出過水電漲價的設想。

 

　　這個國內電費、水費的上升是有必然性的，近來不是謂國內沒通脹有通縮嗎？不少人就拿此做文章，謂中國經濟不行了。但要明白中國的通脹主推手是為豬肉價、水電費、油價。這些都不是由阿爺可以掌控的嗎？

 

　　近日豬肉價上升了，油價阿爺是下降了。如今水電費將要漲價了，之後數月的CPI怕就得要升，通縮之估怕要落空了。

 

　　上周五筆者在「午市閒談」中推介了三隻電力股：龍源電力(00916)，大唐新能源(01798)和中國電力(02380)。至於其他的電力股，大家也可考慮。

 

　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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