82歲蔡瀾分享與女友相處心得！出招教用一樣食物體面飛女！曾受訪坦言掛住老友倪匡

82歲的蔡瀾一直活到老學到老，不時在社交平台分享自己的生活情趣，盡顯獨特的生活品味，被稱為四大才子之一的他，近日在社交網分享與女朋友相處心得，而且教一個方法，使男仔與女朋友分手，可以好有體面。

與倪匡、金庸和黃霑並稱為四大才子的蔡瀾，去年4月突然間在Facebook突然無限期停更日記，後來他接受訪問時，談及太太在家中跌倒不久後離世，當時自己心急救太太而摔倒，股頸骨摔碎，所以有段時間休養，並少有更新社交平台。

經過治療之後，蔡瀾已經回復健康，不時被野生捕獲，得知他的最新情況。而且他亦開始再度回歸網絡。近來已經差不多隔數天就會有新Po。風流才子其中一個帖文，就分享與女朋友相處心得，以及教一招如何分手得有體面。以他來做教授實在當之無悔，他曾經接受訪問時，被問到有很多女友，他曾自誇：「一年一個不過份吧!」不過，玩還玩，蔡瀾以前和太太出街時候，都會好溫馨，拖著她的手。

在片段內，蔡瀾輕鬆地謂：「最好是女朋友不要跟我們在一起，女朋友對著我們厭倦了，她便會有自己的發展空間，就會把我們甩掉，最好是這樣。如果這個女朋友一直纏著你，你要想辦法，想甚麼辦法呢？就吃豬油啦，豬油她們會怕，所以這些都是做多了，她們覺得害怕的事，她們就會慢慢的離開我們。」

似乎為了展現男士風度，蔡瀾提意想辦法令女方先開口講分手，還自豪地講，以往分手是如何乾脆俐落，他續說「做女朋友不敢做的事，讓她們主動離開我們，不要說我們主動離開她們，所以雖然我說有好多女朋友，但這些女朋友到分開的時候，都分開得很漂亮。」

蔡瀾近年較孤單，太太離世後，搬離喇沙利道的舊居，反而租住豪華海景酒店，每月8人團隊照顧自己。舊居重新裝修，但未知會否搬回去或出售物業。而早前，他還接受林溥來Patrick Sir主持的節目《開卷》訪問，談到故友倪匡，蔡瀾坦言好想念對方：「佢唔係人嚟架，佢係外星人，好掛住佢。可以同佢傾得埋嘅人，呢個世界冇幾多個。」