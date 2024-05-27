顏國樑逝世終年71歲！上月TVB節目感激太太代續命！曾患第三期鱗狀細胞癌！演處境劇《香港81》陳積廣為香港人熟識

「陳積」顏國樑昨日傳出死訊，曾經訪問過他的YouTube Channel「老友鬼鬼」，在社交平台公開發表死訊，「我們痛心地宣布，顏國樑師傅已經離開了我們。永遠懷念你對影視界的貢獻，為我們留下過美好的回憶，衷心感謝你！」相信是Channel的主人兼顏國樑的老友鄧英敏代發布消息，令人惋惜。

71歲的顏國樑曾於TVB經典處境劇《香港81》飾演「陳積」，深入民心，2022年自揭患上第三期鱗狀細胞癌導致聲帶失去低音。上月底他帶同闊別熒幕30年的太太霍潔貞罕有現身接受梁思浩節目的訪問，講述年初走過鬼門關一事時，更感激太太為他成功續命，離開15日昏迷的狀態甦醒，當日節目直播時，顏國樑精神奕奕，沒想到昨日卻傳出死訊，相當可惜。鄧英敏接受傳媒電話查詢時表示，顏國樑前晚11點許在醫院因肺炎難以呼吸最終離世，心臟、聲帶及呼吸都出現問題，多次進出醫院，原來打算昨晚探望，但因事改期，沒想到最終見不到對方最後一面。對於顏國樑太太的情況，鄧英敏指雖然有心理準備，但仍然需要時間平復心情。

上月底顏國樑帶同太太霍潔貞到《直播靈接觸》節目訪問，顏國樑雖然聲帶受損變得尖銳，但精神不錯，還跟梁思浩開玩笑，「你夠面子，好多記者等佢（太太）做訪問，佢都唔肯出鏡。」提到最近的健康情況，顏國樑表示：「始終做過手術，（身體）入面擺咗支架，會痕，令到我咳，咳嘅時候把聲好怪，好似怪獸咁好嚇人。」顏國樑因昏迷不醒經歷15日生死邊緣，太太霍潔貞四出求助，希望找方法為老公續命，霍潔貞表示：「當時醫生同我講，隨時會轉差，佢入院已經昏迷要搶救。搶救咗十零分鐘，醫生行出嚟同我講『而家搶救咗，暫時OK，隨時轉差，要送去加護病房』。佢當時呼吸困難，每一秒都好用力、好辛苦呼吸，好似隨時會停止咁，心情真係好驚。」

梁思浩在社交平台留言說：「收到沉痛嘅消息，顏太講俾我聽：顏先生昨晚22:30安詳地離開了。顏太太節哀順變，你丈夫好痛錫妳，所以我亦幫佢一個心願，佢要同妳留下一個美好嘅片段同回憶！所以嗰日電視台出鏡，佢千叮萬囑我，要將佢太太拍攝得美麗，（因為太太在他心目中永遠都係最靚最溫柔）亦都等你哋兩個喺人生嘅片段裏面有一個最溫馨美好嘅回憶！顏先生一路走好。」

出身於邵氏兄弟南國實驗劇團第八期訓練班，顏國樑加入TVB服務了29年，初次演出的是最長處境喜劇《香港81'》至《香港86'》中飾演貪婪蠱惑又勢利的經紀「陳積」（積少）一角，是1980年代最廣為香港人熟識的角色之一，綽號「積少」一直沿用至今。隨後在劇集《季節》，他在劇中飾演的唐家偉（大Dee）是繼陳積後另一個受觀眾注意的角色。2008年，顏約滿無綫電視後離開，並轉行教授趙堡太極拳。他現時是「顏國樑趙堡太極拳會」的會長。2016年4月19日，顏國樑於一個網上電台節目透露開設貓狗糧食商店。2017年至2018年短暫復出客串參演TVB劇集《賭城群英會》、《守護神之保險調查》，以及ViuTV劇集《VR驅魔人》。