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27/05/2024

香港婚後事陳自瑤冇正面回應頒獎禮「黑面」事件！被問「戀愛是屬咩時分」咁答！再用神秘手勢叫停黎諾懿？

#香港婚後事 #陳自瑤（Yoyo） #賴慰玲 #黎諾懿 #羅天宇 #姚子羚 #王浩信 #港聞娛樂 #影視娛樂
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　　《香港婚後事》由陳自瑤（Yoyo）、賴慰玲、黎諾懿和羅天宇主持，昨晚一集完成姚子羚傾感情的環節後，四位主持來一場麻雀枱的真心話交流，黎諾懿追問Yoyo頒獎禮上「黑面」一事，Yoyo落力遊花園，只稱不會不開心，但就沒有回應是否真「黑面」，而節目上Yoyo原來都有一個手勢叫諾懿不要再問，難怪網友話節目最精彩位是Yoyo的表情。

 

 

　　Yoyo、賴慰玲、黎諾懿和羅天宇主持的節目《香港婚後事》雖然每集都邀請不同嘉賓上節目分享感情生活，不過網友似乎對Yoyo的一言一行更感興趣，早前一集四位主持決戰「四方城」，食糊的人可以向其中一位問一個問題，黎諾懿戰戰兢兢問Yoyo：「你可以唔答㗎……我想問呢，啲人成日提住你喺頒獎典禮黑面，你會唔會唔開心？同埋係咪真係黑面？」Yoyo笑笑口回應說：「嗯...其實我唔介意嘅，同埋大家成日記住我黑面個樣，咁大家咪會記住我笑個樣囉！得唔得呀？（唔介意？）唔介意嘅，咁多年囉，我都唔係啱啱入行，好多嘢都習慣，唔會特別開心、唔開心，凡事都係心態好最重要。」其實Yoyo未有回應到底是否「真」黑面，似乎刻意迴避問題。

 

 

　　至於問到另一半如果身處同一間公司的話，到底是好事定壞事，其實在座只有Yoyo和老公王浩信是這個情況，但黎諾懿和賴慰玲先後發表感受後，大家都審問聲稱未有拖拍但經常跟女藝人「撻著」的羅天宇，期間鏡頭都有拍到Yoyo，不過Yoyo就好醒目望一望鏡頭微笑，不發一言，正當大家期待Yoyo的答案時，黎諾懿竟然嗌「食糊」，令Yoyo未有回答該條問題。

 

 

　　節目較早前的部分，有眼利的網友見到Yoyo的「神秘手勢」，黎諾懿問到大家認為自己的戀愛是屬於咩時分，賴慰玲答「中午」因與丈夫仍然有激情在，姚子羚答「黃昏」，但Yoyo未有主動回應，當黎諾懿點名Yoyo回答時，她再一次表情管理失敗，眼神有點不知所措，「吓？」似乎不太答得出，諾懿打算幫一幫她，問「日落？日出？」，Yoyo唯有狂兜說：「子時，（子時係最黑暗時代？）唔知呢，你可以話最黑暗，亦可以係一日之始咁囉！」然後向黎諾懿擺出一個「句號」的手勢，似乎示意不要再問落去！諾懿都相當識做，話題即時轉向嘉賓姚子羚身上。

 

 
 

 

轉載自: 晴報

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