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27/05/2024

FX MONDAY｜本周面臨PCE數據考驗 聯儲局的減息步伐分析｜英國提早大選 為經濟轉差先兆？

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嘉賓：恒生銀行首席市場策略員　溫灼培

 

　　市場預期本周公布的美國核心PCE按月升幅料由3月0.3%放緩至0.2%，如通脹如市場預測般放緩甚至出現更明顯回落，或有望重燃減息憧憬。不過高盛經濟學家將今年聯儲局啟動減息的預測時間，由原先估計的7月延至9月，美國現時的經濟未能證明需要寬鬆貨幣政策？今年聯儲局是否仍能減息兩次？英國首相辛偉誠上周宣布，本周四（30日）解散國會，提前半年至7月4日舉行大選。為何在民調差距如此巨大之際，辛偉誠還要決定提前大選？與現時英國經濟狀況有關？金價今年在亞洲強勁需求下走出長期上漲趨勢，但圍繞聯儲局貨幣政策的不確定性繼續令金價產生短期巨大波動，2300美元為短期支持？銅價今年來已飆漲逾3成，更有知名交易員預期，銅價有望翻2倍上看每噸4萬美元，銅是下一個超級金屬？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/esHlpxk34dk

 

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