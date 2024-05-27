FX MONDAY｜本周面臨PCE數據考驗 聯儲局的減息步伐分析｜英國提早大選 為經濟轉差先兆？

嘉賓：恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

市場預期本周公布的美國核心PCE按月升幅料由3月0.3%放緩至0.2%，如通脹如市場預測般放緩甚至出現更明顯回落，或有望重燃減息憧憬。不過高盛經濟學家將今年聯儲局啟動減息的預測時間，由原先估計的7月延至9月，美國現時的經濟未能證明需要寬鬆貨幣政策？今年聯儲局是否仍能減息兩次？英國首相辛偉誠上周宣布，本周四（30日）解散國會，提前半年至7月4日舉行大選。為何在民調差距如此巨大之際，辛偉誠還要決定提前大選？與現時英國經濟狀況有關？金價今年在亞洲強勁需求下走出長期上漲趨勢，但圍繞聯儲局貨幣政策的不確定性繼續令金價產生短期巨大波動，2300美元為短期支持？銅價今年來已飆漲逾3成，更有知名交易員預期，銅價有望翻2倍上看每噸4萬美元，銅是下一個超級金屬？

影片網址：https://youtube.com/live/esHlpxk34dk

►把時間軸拉到01:18開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8