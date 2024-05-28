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28/05/2024

綠營無限上綱，只許州官放火

#台灣 #台灣熱話 #民進黨 #國民黨 #民眾黨 #聚焦神州
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

Photo: 圖片由作者提供

　　多年前，台灣的國會議員在「立法院」演出的激烈全武行，勁爆精彩的畫面深受國際媒體青睞，讓台灣以另類方式登上國際舞台。沉寂多年之後，最近重新演繹荒廢多年的打群架場面，果真再度吸引全球關注，香港市民想必也看到了不少。不過爭議點純屬「內政」，完全不干外界的事。起因是在野黨推動「國會改革法案」，但這個本來純島內的政治議題，綠營有心人士竟然可以無限上綱到北京企圖控制立法院，進而引發朝野立委衝突，還吸引大批所謂「熱血青年」到立法院抗議，聲援民進黨。

 

台灣立委打群架的場面，再度吸引全球關注。（網上圖片）

 

　　無可否認，民進黨的「大內宣」功力遠勝在野黨，最擅長就是透過販賣「亡國感」號召民眾支持。今年大選後，民進黨失去立法院多數黨優勢，在野的國民黨和民眾黨趁機推動國會改革法案，企圖增加國會監督力量，牽制未獲過半數選民支持的賴清德政府。民進黨則將這種很正常的民主制度，渲染為北京透過國民黨和民眾黨控制立法院。民進黨更主張：如果在野黨這次仗著多數優勢通過國會改革法案，未來《兩岸服貿協議》、《國家安全法》、《反滲透法》都將照樣通過符合對岸利益的版本，等於幫助大陸清除統一台灣的各種障礙。

 

　　國民黨和民眾黨加起來在立法院超過半數席位，是台灣選民投票的選擇，席位並非北京指派，但民進黨的講法，竟然能吸引部分年輕人加入聲援行列，實在無腦。民進黨的說法，只是再度驗證「換個位置換個腦袋」這句名言。

 

　　朝野推動國會改革，在島內已爭吵近30年。今次引起爭議的內容包括：國會調查權、藐視國會罪，以及「總統」到立法院報告並接受質詢。翻查歷史新聞，要求國會調查權的人，最早一位竟然是當時擔任立委的陳水扁。他在1993年提出要求「大法官釋憲」，經歷兩次「釋憲」後，終於認定立委有調查權，這次國會改革只是將當年的釋憲結果列到法例裏面，就被冠上「擴權」的罪名。其實別忘了陳水扁之外，蔡英文擔任民進黨主席時，亦提出廢除「監察院」，並在立法院設立「監察使」，讓立委有充分調查權。

 

　　至於藐視國會罪以及「總統」到立法院報告，現任的「外長」林佳龍擔任立委時，提出刑事處罰條文，而非在野黨最近才提出。至於「總統」到立法院報告並接受質詢，民進黨在野時亦提出過相關呼籲。

 

綠營動員不少民眾到立法院場外抗議

 

　　上星期五大批民眾聚集立法院外抗議，部分知名人士批評在野黨，以人數優勢強行表決通過條文是沒收民主。看到這些畫面讓筆者懷疑，批評者是綠到睜眼說瞎話抑或收錢辦事？翻查過往統計調查，2012到2016年，馬英九執政兼國民黨同時佔立法院多數時，立法院有93.81%的法案朝野未達成共識，最後只有6.19%通過。換到2016至2020年民進黨佔國會多數後，未達共識案件中，有87.87%以人數優勢強行通過，當年民進黨和這些名人沒有說過半句沒收民主，莫非只許州官放火？只能說此一時、彼一時，不問是非對錯，一切全都是為了維護本身的利益。

 

　　上星期五號稱有10萬人包圍立法院聲援民進黨，究竟是不是代表島內多數人意見？民調機構針對「公務員藐視國會罪」立法的態度進行訪問，57.5%受訪者表示支持，29.2%反對，深入分析發現，年齡愈輕以及教育程度愈高，民眾愈支持。看來電視上看到的人山人海畫面，很可能是政黨動員的假象，藐視國會罪立法，民進黨不但國會表決輸，也輸掉民意的戰場。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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