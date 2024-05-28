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28/05/2024

行斷捨離，製造幸福，製造快樂

#退休 #理財 #快樂退休 #投資 #理財智慧
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　過去幾年，不停被邀作「快樂退休」演講嘉賓，到場聽的，當然不會有如日方中的年輕人，絕大部分，當然是準備退休或已退休者。由講台望下，八成灰髮斑斑，同時，也約有八成毫無歡容，恍似人生就是苦苦的。

 

　　佢哋第一希望聽到的，就是如何理財。其實，真弊，個個到五六十歲才醒覺要理財，實在有點遲。不過，正如英語有云：Better Late Than Never。

 

理財，一如女性減肥，乃終身「事業」，切不可退休才做！

 

　　其實，香港人人投資，但幾乎所有散戶，皆非精明投資者，故此，蝕到一仆一碌。所以，我不停灌輸一個概念——不投資可能是最佳投資。因不投資（其實可存定期及只買全沒風險的政府債券），等於立於不敗之地。

 

散戶多發白日夢，以為炒股可以致富，實則多會輸甩褲！

 

　　反之，一投資，個個有經驗也心照，無論買股票買基金買乜買物，必定被「斬」去幾成。因為，所有金融產品及投資顧問的存在，最高目標就是——搵你的錢而非替你搵錢！愈遲開竅愈蝕得慘，成年人，自己的決定當然自己負責，兼必須「享受」其後果。

 

金融產品的設計及投資顧問的存在，目標是賺你的錢而非替你賺錢，勿弄錯！

 

　　好了，另一聽眾最希望聽到的，是如何才可在晚年活得快樂。

 

　　我的方程式好簡單：「若你能為其他人帶來幸福及快樂，你一定快樂，因為，你每朝起牀，都知道很多人期待你的出現，這種感覺，就是超級快樂！」

 

為別人帶來幸福快樂，自己就一定活得幸福快樂！

 

　　如何能做到別人期待你出現？這個，請用少少腦筋思考。

 

　　舉例，住在護老院的長者，十個有七個根本絕少有人探望，而佢哋全部是感情動物，當然希望有人探、有人關心。假若你能做到這點，已等於為佢哋製造幸福、製造快樂，從而天天期待你出現！

 

探望護老院長者，給予安慰，會令對方期待你的出現。

 

　　我又如何？踏入70歲後，加速斷捨離，其中一項「捨」，就是部分財產。

 

　　先撥100萬出來，初步每年10萬，作為「令朋友快樂基金」，可以是請晚飯、請睇戲、請旅行⋯⋯甚至，為不相熟的奮鬥者打氣。

 

包場請朋友看戲吃飯，皆大快樂！

 

　　過去大半年做咗幾次，宴請有理想、有抱負的年輕導演吃晚飯，再給予鼓勵，然後，包場欣賞其作品，並邀請到現場作分享。

 

年輕有抱負的導演是我們的未來，一定要多加支持！

 　　

　　另外，請朋友吃晚飯也是一種快樂，尤其「有原因」的飯局。

 

　　舉例，有朋友惹上官非，但在香港，由被捕到排期應審再到真正上庭，是個非常折磨的時期，天天忐忑不安。只要我認定佢是清白的話，就在這段時期，安排不同相識者與佢飯聚、打氣，甚或聆聽傾訴。

 

　　每頓晚飯，皆為「主角朋友」帶來支持與安慰，自然，佢會不停期待我的出現。

 

　　一切一切，其實自己付出不多，但每次做時，都會見到大量閃亮的眼神。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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