顏國樑逝世｜再見《香港 81》「陳積」！回顧顏國樑5件事：唔做輔警重返幕前只因潘志文一句？離巢後成太極宗師、2年前自揭患「鱗狀細胞癌」

資深甘草演員顏國樑近年受鱗狀癌折磨，日前（26 日）因病逝世，享年 71 歲。他曾為 TVB 拍攝多套經典劇集，最為人熟悉一定是《香港 81》的「陳積」、《真情》的陳大勝及《皆大歡喜》的石大川，演活市井小民的經典角色，可說是不同年代香港人的集體回憶。離巢以外，他轉行教太極，更成為趙堡太拳傳人。今次帶大家回顧顏國樑的 5 件事。

《香港 81》劇照

顏國樑｜邵氏訓練班入行！《香港 81》陳積成代表作

顏國樑早在 1968 年入行，因參加邵氏兄弟的南國實驗劇團第八期訓練班而加入演藝圈，在電台擔任播音員參與廣播劇、警訊及教育電視等演出。10 年過後，顏國樑事業失意，於是離開電台轉投警隊做輔警。直至 1980 年代，顏國樑踏足電視圈，拍攝逾 3,000 集劇集，在 TVB 更演活過不少經典角色，包括《季節》的大 Dee、《真情》的陳大勝、《十月初五的月光》的全海景，以及《皆大歡喜》的石大川等。而他在處境劇《香港 81》中飾演的「陳積」更是代表作。

《皆大歡喜》劇照

顏國樑｜唔做輔警重返幕前！全因潘志文

當年顏國樑由輔警工作回到演藝圈，據說也有一段故︰顏國樑和「潘翁」潘志文本來是識於微時的好朋友，有次潘志文與轉投警隊的顏國樑食飯，兩人飯後爭相付錢，當時為當紅小生的潘志文講了一句「你唔好同我爭，我搵錢易過你好多」，顏形容這句說話對自己「殺傷力好大」，畢竟當時月入只有 1,300 元，想到大家當年的演藝程度相約，因此激起他重返幕前的決心。

顏國樑｜轉行教太極！點解唔拍武打片？

演員以外，顏國樑的另一個身分是太極師傅。早在擔任輔警時，他隨督察同袍學習太極，2008 年約滿無線電視後甚至轉行教太極，並成為趙堡太拳第十三代傳人，網上亦找到他教耍太極的影片。一直未在劇集露兩手，顏國樑曾在訪問中解釋，武打場景大多是古裝劇，他的皮膚卻因戴上頭套而過敏，因此甚少在鏡頭前展示真功夫。

（圖片來源︰FB @顏國樑）

顏國樑｜聲帶受損！自揭患「鱗狀細胞癌」

離巢多年，顏國樑在 2022 年罕有現身 TVB 台慶，自揭患上「鱗狀細胞癌」，聲線受壓而失去低音，更曾 3 次踏入鬼門關，他指曾因痰太多、咳到窒息，當中兩次幸得另一半在旁才救回一命。

顏國樑｜與霍潔貞相戀逾40年！22年才註冊結婚

顏國樑與同為藝人的霍潔貞在 TVB 結識，相愛逾 40 年，直到 2022 年才註冊結婚，主要原因跟移民有關，他曾在節目受訪時表示，「如果結婚去移民個本錢唔夠，就好大影響，如果單身去第二度就方便啲，所以就 hold 住。」近年兩人移居大陸，為了解決身份的法律問題，他們在 2022 年最終註冊結婚，同時也給「太太」一個名份。

（圖片來源︰FB @梁思浩）