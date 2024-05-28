自閉青年獲Rosewood酒店培訓聘用！任餐廳實習生咖啡拉花獲讚、改善表達能力！助增加自信融入職場

香港瑰麗酒店社會公益總監吳家麗（右）透露，計劃未來將自閉症人才引進至酒店房務部。左為LoveXpress創會主席潘嘉麗。（彭大偉攝）

在香港旅宿餐飲前線行業人手不足之際，包括自閉症譜系障礙在內的殘疾人士，就業率不足兩成。非牟利機構（NGO）指出，盡管近年自閉症青年求職相對較易，但能持續獲聘者不足3成。

自閉症青年陳錦盈和鄭苑淇今年藉「BluUp技能提升計劃」，在香港瑰麗酒店餐廳BluHouse當實習生。兩人坦言，實習經歷能學習更多職場工作技能，同事間真誠相待及讚賞，提升了其待人和溝通技巧外，也增加其工作自信。

據立法會文件，撇除智障人士，估計2020年有534,200名殘疾人士，當中22,400人為自閉症患者，而殘疾人士勞動參與率為19.7%；另有調查指出，特殊教育需要（SEN）青年獲聘後，能做滿9個月的人不足3成。

為了善用自閉症人才及打造友善職場，香港瑰麗酒店與非牟利機構愛‧傳遞（LoveXpress），合作策劃「BluUp技能提升計劃」，讓自閉症青年在酒店餐廳BluHouse參加綜合服務培訓課程，在真實職場環境中發展所長。

拉花技巧 獲讚「靚過其他同事」

學員之一的鄭苑淇坦言，過往曾有不愉快的工作經歷，同事之間講是非問題，使她認為大眾對自閉症人士反感。但深明「自閉症不是不工作的藉口」，盡管擔心未能應付餐飲工作和不被同事接納，也決心藉計劃鍛練一番。

幸好，BluHouse為學員提供一對一夥伴措施，指定6名餐廳員工成為學員的工作夥伴，適時地指導學員工作。在夥伴帶領和20周訓練下，是次經歷令她擴闊眼界，甚至認為比在快餐店工作學得更多，「畢竟這裏除了講求快外，也要保持服務（質素）好。」

同事之間的真誠相待和教導，也令她更放膽地表現自己。惟與自閉症人士相處，或需付出更多耐性。苑淇認為，若能再加強同事間的磨合、多點稱讚，能有助她更快融入和提升其自信心。

另一學員陳錦盈以自身為例，BluHouse咖啡師曾大讚其咖啡拉花技巧「拉得靚過其他同事」，自行編寫的拉花秘笈也寫得仔細、實用。這些賞識不單是肯定了其能力，也讓她更有信心，強調適當的稱讚有助她們投入工作。

BluUp技能提升計劃首批SEN學員畢業典禮昨日舉行，其中3名學員將獲聘為BluHouse全職員工。（受訪者提供圖片）

與同事顧客溝通 改善社交技巧

談及實習得著，她則表示，由於自小患有語言障礙，成長過程中不斷透過治療輔導、各項溝通技巧培訓和演講訓練，針對說話內容、聲線等逐步改善其表達能力。在實習期間，同事間的交流和與客人的溝通，也使其社交和溝通技巧突飛猛進。從一年前無人能聽懂她演講，進步至能對答如流地接受訪問。

計劃的首批學員昨（27日）正式畢業，據悉全體學員均獲不同機構聘為全職員工，其中錦盈與兩名學員將留於BluHouse任職，另有一人更被挖角，將於迪士尼樂園繼續從事餐飲工作。