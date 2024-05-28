KK星期二｜恒指期結前可收復萬九？｜再傳騰訊大股東減持？｜上海房策再鬆綁

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

港股上午反覆向上，一度升逾170點，重上萬九關口，本周四為期指結算日，料大市本周大部分時間將會繼續整固？港股上日已終止四連跌，整固後能否繼續升勢，要留意甚麼因素？南非傳媒巨企Naspers旗下互聯網投資旗艦Prosus指，將9600萬股騰訊股票存入中央結算系統，佔騰訊1%股權，據報是為進一步減持作準備，不過騰訊股價一度回吐約1%，之後回升，似乎大股東計劃減持，對其股價影響不大？內地各地相繼放鬆樓市調控措施，最新有上海市發布優化房地產市場政策通知，分別於限購、按揭政策、支持家庭換樓等方面「鬆綁」，今次上海樓市新政幾大程度上提振市場信心？

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