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葉劉的地球儀
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關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

28/05/2024

峰會背後

#葉劉的地球儀 #全球繁榮峰會2024 #政情 #民間外交 #香港經濟發展
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  • 葉劉淑儀

    葉劉淑儀

    葉劉淑儀(Regina Ip)，本屆政府行政會議召集人、立法會直選議員，新民黨主席。1975年加入香港政府，其後晉升至保安局局長，於2003年離職。她從美國進修回港後，在2006年7月成立「匯賢智庫」、2011年創立「新民黨」，並擔任黨主席；並於2015年成立「海上絲綢協會」，擔任聯席主席，致力為香港社會服務。

    葉劉的地球儀

Photo: 圖片由作者提供

　　首屆「全球繁榮峰會2024」（Global Prosperity Summit 2024，下稱峰會）在本月13日至15日順利舉行，國際級學者、專家、領袖的交流深入又具啟發性，引起傳媒和社會廣泛關注。

 

　　峰會由匯賢智庫政策研究中心和上海國際問題研究院（下稱上研院）合辦。前者由我於2006年創辦，矢志匯聚對香港有抱負的智才，推動香港科技轉型、邁向知識型經濟；後者歷史更悠久，於1960年成立，前身是上海國際問題研究所，是內地最早開展智庫建設的科研機構之一。上研院具備國際交流網絡，研究水平極高，涉獵範疇包括國防、經濟、外交，以至全球治理，與峰會的主題不謀而合，前院長楊潔勉教授也是峰會其中一位講者。

 

全球繁榮峰會2024在本月13日至15日順利舉行

 

緣起

 

　　去年年中，我到上海拜訪上研院，交流間提及目前地緣政治嚴峻，影響政經發展以至全球繁榮。我提議在香港舉辦國際峰會，邀請世界各地的專家研討地緣政治最尖銳的議題，共商良策，我們一拍即合。及後我設定了「全球化與去全球化」、「泛安全化的風險及對發展的影響」、「科學技術合作和人類未來」、「大國競爭與和平共處」和「氣候變化與可持續發展」五個專題，峰會奠下雛形。

 

　　隨後，我馬不停蹄地四出物色合適的講者。去年9月，我親訪布魯塞爾，拜會國家駐歐盟使團全權大使傅聰。我向他介紹峰會的理念，傅聰大使十分認同，讓我聯絡不少專家學者。透過駐歐盟使團的協助，我成功邀得「歐盟－亞洲中心」(Europe-Asia Center)聯席主席讓．德魯伊大使(Ambassador Jean De Ruyt)擔任「大國競爭與和平共處」的其中一位專題講者。之後，我陸續邀得來自英、美、歐、東南亞多位傑出科學家、學術界翹楚、前高官和商界領袖。此外，香港科技大學校長葉玉如教授不單擔任「科學技術合作和人類未來」的專題主持人(moderator)，更協助我們邀得2006年諾貝爾獎得主羅傑．大衛．科恩伯格教授(Professor Roger D. Kornberg)擔任主題演講嘉賓，是峰會的榮幸。

 

歐盟－亞洲中心聯席主席讓．德魯伊大使，擔任「大國競爭與和平共處」其中一位專題講者。

 

　　就是這樣，經過台前幕後多月來的努力，我們完成了三日峰會、五場專題研討、一場青年領袖論壇和一場專家閉門會議，各位講者的發言水平極高，相信逾200位來賓均「滿載而歸」。

 

體現民間外交的重要性

 

　　峰會成功舉行，彰顯多重意義。首先，這是一次民間舉辦的國際性會議，能體現民間外交的重要性。

 

　　去年6月，國家主席習近平在北京和比爾蓋茨會晤，他提到「中美關係基礎是在民間的」、「我們可以進行各種有利於我們兩國、兩國人民，有利於整個人類的活動，我們都做這方面的促進者」。我是受習主席這一席話啟發，想到在香港舉辦峰會，讓香港成為助益全球繁榮的促進者。此外，我亦留意到，國家在去年6月通過《中華人民共和國對外關係法》，當中第七條便是「國家鼓勵積極開展民間對外友好交流合作」，可見國家相當重視開拓民間外交。

 

　　事實上，各國政府會有更替，當權者或會為了謀求自身利益而決策，在各種隱藏議程(hidden agenda)下，當權者不一定會致力促進國與國的友好關係。此外，政府與政府之間的交往非常官式，不論是談判、對陣、會議、聲明，都各自有官方立場，很多時候都不能示弱，或者硬碰硬。

 

　　相對地，人民之間、組織之間的交流軟性得多，可更靈活、更多樣性地建立長遠關係，促進國與國的和諧溝通，更重要是能減少矛盾和誤判，在關鍵時刻發揮作用。除了舉辦主題峰會，體育、文化、藝術等軟實力範疇便很適合發展民間外交，例如乒乓外交、熊貓外交都曾經作出歷史性貢獻。

 

香港需要拓展民間外交反映真實面貌

 

　　第二，我認為此時此刻的香港十分需要拓展民間外交，特別是2019年黑暴迫使中央政府為香港訂立《香港國安法》後，美西方對香港的打壓及抹黑變本加厲，除了制裁，還對香港發出旅遊警示，又指香港的自治被削、人權自由狀況變差、營商環境變壞等等，完全扭曲香港實況。特區政府固然不遺餘力地發出讉責聲明，民間社會更可有效運用在不同領域的淵源、人脈、關係網，打破西方社會對香港的誤判。例如最近有美方代表指出，一直有很多港人在美國求學、經商、生活，目前便大約有25萬港人在美國；相對地，2023年大約有8.4萬美國人在香港生活；這些人對兩地的文化、制度有一定了解，可助雙方溝通、提升正確認知。

 

2006年諾貝爾獎得主羅傑．大衛．科恩伯格教授，接受邀請擔任主題演講嘉賓。

 

　　羅傑．大衛．科恩伯格教授接受《南華早報》訪問時便說，他不擔心來香港，他不覺得香港有任何衰退或改變，簡直一語勝千言。

 

美西方打壓引起連鎖反應

 

　　峰會青年領袖論壇的講者之一潘楚頴女士(Ms. Dee Poon)，其擔任品牌及零售總裁的紡織服裝企業聲白集團(Tessellation Group)，便因為美西方抵制新疆人權問題而飽受困擾。

 

潘楚頴女士（右）的家族企業無辜受制裁，她慨嘆這其實違背了美國奉行的普世價值。

 

　　潘女士說，她家族從祖父起便在美國留學，她本人也是在美國留學，說得一口流利美式英語。她崇尚美國價值，但是家族企業卻因為新疆被指有強迫勞工而無辜受到制裁。她認為制裁不只令企業失去了美國市場，還連帶損害生產線相關的發展中東南亞國家的利益，無數人因此失業，亦間接剝削婦女就業。潘女士慨嘆這些其實違背了美國奉行的普世價值。我對她的發言印象深刻，未知在座的美國智庫代表有何感受，而峰會正正提供了平台，讓世人了解這些情況。

 

彰顯香港聯通國際的獨特優勢

 

　　最後，我非常感謝是次峰會的顧問團，包括香港科技大學校長葉玉如教授、香港大學首席副校長王于漸教授、歐盟－亞洲中心、歐洲商會，以及不遠千里而來的各位講者（羅傑．大衛．科恩伯格教授是從耶路撒冷趕來！），大家紛紛表示深有啟發，同時感到鼓舞，峰會印證香港仍然是個國際化、充滿活力而且安全的大都會，我們擁有深厚的人脈、龐大的國際網絡，有能力匯聚精英人才，為香港爭取話語權，促進深入、具建設性的討論，就最尖銳的國際性議題發聲，鞏固香港聯通國際的獨特優勢，讓香港成為「有利於整個人類活動的促進者」。

 

香港科技大學校長葉玉如教授（左）為是次峰會的顧問團成員之一

 

全球繁榮峰會2024圖片：https://www.globalprosperitysummit.hk/gps2024/photo_gallery?language=tc

 

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