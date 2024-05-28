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28/05/2024

譚輝智演唱會表白搞喊老婆：我無啦啦走咗去唱歌真係辛苦你！《中年好聲音2》好友扮鬼扮馬力撐

#港聞娛樂 #中年好聲音2 #譚輝智 #譚輝智演唱會 #狄波拉 #拉姑 #影視娛樂
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　　《中年好聲音2》亞軍譚輝智完成他首個個人演唱會，Star Hall場地座無虛席相當墟冚，輝智的父母、太太及《中年好聲音》兩屆的部分參賽者都有捧場，當然頭號粉絲狄波拉都是座上客。輝智在台上施展渾身解數，集高質唱腔兼幽默本領於一身，最後他向太太和兩位小朋友獻歌，亦感動全場。

 

 

　　譚輝智今年3月完成《中年好聲音2》比賽獲得亞軍，因人氣爆燈而獲火速安排個人演唱會，雖然只有一首從未曝光的個人歌曲《多麼感激》，但全晚他演繹多首廣東及國語歌都表現淡定穩陣，令台下粉絲們聽出耳油，特別是超級鐵粉狄波拉，聽到輝智特別為她唱謝霆鋒《愛後餘生》時更顯得如癡如醉，非常感動。輝智在影片中發揮「港普」能力，令台下笑聲不斷，他說：「嘩，我而家仲係好似發緊夢咁，我都成40歲人，竟然可以開到演唱會，係咪真係坐滿呀？真係好多謝你哋每一位！」

 

 

　　一向人緣相當好的輝智，《中年好聲音2》的兄弟姊妹們一齊扮鬼扮馬力撐，齊齊演繹輝智童年回憶的經典兒歌，他們扮演不同的卡通人物，分別有《足球小將》、《美少女戰士》、《龍珠》、《超人迪加》等等，掀起全晚高潮！而好兄弟顏米羔充當司儀，主持「你問我答」的環節，其中有觀眾問輝智身家多少，又問對《東張西望》何伯、新何太的看法，輝智一於少理，用唱歌的方式回應一切，米羔即興叫輝智太太問一條，譚太問：「如果你激親你老婆，你會點處理？死仔包！」輝智笑言：「嘩，你變晒，而家豁咗出去喎你！」結果他竟然唱一曲《離家出走》回應，認真大膽！

 

　　一向視張學友為偶像的譚輝智選了特別多張學友和陳奕迅的歌曲，其中更將演唱會的其中一個環節，瘋狂向台下的太太示愛表白，公然「放閃」，搞到台下的太太忍不住感動爆喊，「呢一年我冇啦啦走咗去唱歌，真係辛苦你，照顧我好多嘢之餘，仲要湊兩個小朋友，尤其呢排搞演唱會真係連見面都少，辛苦你喇！呢排我成日早出晚歸，好少時間見到小朋友，希望送番首歌畀你哋，爸爸永遠愛你哋...調整下先，真係頂唔順。」輝智望住熒幕上的家庭照都強忍淚水。「我好鍾意唱歌，能夠開一個個人演唱會係人生里程碑，而家仲擁有一首自己嘅歌，真係好夢幻嘅事，雖然首歌未正式錄音，除咗送畀我老婆之餘，希望送畀一路陪我成長嘅人，特別係父母，呢段比賽時間唔會問我好多意見，驚畀壓力我，默默喺後面支持我，多謝你哋！」

 

 

　　完騷後，輝智表示今次絕對成就解鎖，自己未太滿意演出，他說：「之前擔心得太多，嘥咗好多時間，企到上台其實都唔係咁得人驚啫原來，我覺得每個部分都仲有進步空間。其實唱到中間我差少少虛脫嘅感覺，可能條褲緊得濟Chok咗一下，幸好最終還可以，之後真係要認認真真去練氣，可能要戒啲壞習慣和飲食方面要注意。」提到他深情告白令太太感動爆喊，他表示太太事前完全不知道他會講這番說話，由於自己不是浪漫的人，但真的希望有機會可以親口多謝她，「佢不嬲都易喊，所以我知佢一定會喊，（你話自己冷血唔會喊？）我前一晚綵排喊咗，尤其唱畀個女嗰首《大個女》，次次唱都必喊，我要忍住，難得有機會咁大個熒幕影住，我又唔想兩行眼淚，死忍囉，不斷幻想其他嘢。前一晚綵排仔女有嚟睇，佢哋喺舞台跳來跳去玩得好開心，不過今晚就太夜喇，而且現場好嘈。」問到今次成功會否再開Part 2，他表示率先要好好休息，所有後續的事都未去計劃。

 

 

 

 

轉載自: 晴報

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