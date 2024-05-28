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28/05/2024

父親節2024 | 父親節自助餐優惠著數！早鳥Buffet最平7折 / 買二送一無限量飲餐酒食生蠔 / 豪食花膠蟹肉海王羮、生滾龍蝦蟹粥

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Text: Sammy Leung

　　下月就是父親節，大家想和爸爸會去甚麼地方過呢？城中有很多餐廳都推出了父親節自助餐的優惠，有些買二送一，有些則有折扣優惠，即睇父親節自助餐優惠！

 

父親節自助餐│1. 8度海逸酒店：豪食生蠔、鱈場蟹腳、煎鵝肝！買二送一連無限量供應餐酒

 

　　8度海逸酒店在2024年6月16日會推出「與爸共饗‧父親節餐飲優惠」，包括自助午餐、自助晚餐。先看「與爸共饗‧父親節自助午餐」，別以為自助午餐就會少款式，午餐推介美食有無限任食即開生蠔、海蝦、海螺及青口；冷盤方面有泰式青木瓜沙律、泡椒無骨鳳爪、鮑汁螺片青瓜沙律及花雕醉雞等。另外，其他必食Item有即煮區的海鮮火鍋，大家可以食到海蝦/賴尿蝦、沙白、花甲等；更不可以放過燒牛肉、XO醬時菜炒蝦球、紅酒燴牛肋條、芒果拿破崙及Mövenpick雪糕！如果大家經酒店eShop預訂6月16日之自助午餐，就可以有可享成人買二送一優惠連無限量供應餐酒或7折優惠！

 

 

與爸共饗‧父親節自助午餐

價錢(原價)：成人$468、長者$428、小童$388

快閃預訂日期：即日起至2024年6月16日

用餐日期：2024年6月16日

用餐時間：中午12時至2時30分

詳情按此

 

　　如果大家想食晚餐，可以留意「與爸共饗‧父親節海鮮自助晚餐」，晚餐當然會兩款空運到港的法國、美國或愛爾蘭即開新鮮生蠔、鱈場蟹腳、紐西蘭青口等。除了在刺身及壽司區可以食到三文魚、阿根廷紅蝦外，大家一定要試香芒大蝦沙律、煎鵝肝伴黑松露汁、脆皮乳鴿、珍貴食材燉煮跳牆、麻辣鮑魚雞煲、麻辣小龍蝦、香草蒜蓉扒大蝦、避風塘椒鹽荷蘭比目魚、芒果拿破崙及Mövenpick雪糕！如果大家經酒店eShop預訂 6月16日之自助晚餐，可享成人買二送一連無限量供應餐酒，或可享85折！

 

 

8度海逸酒店「與爸共饗‧父親節海鮮自助晚餐」

預訂日期：即日起至2024年6月16日

日期：2024年6月16日

時間：晚上6時至9時

價錢：成人$718、長者$528、小童$458

地址：香港九龍土瓜灣九龍城道199號地下大堂8度餐廳

詳情按此

 

下一頁：早鳥有7折優惠食金銀蒜蒸鮑魚、椒鹽蝦

 

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