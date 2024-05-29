  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    北上食買玩
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
缸邊隨筆
陶冬天下市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

29/05/2024

我們要這些好股

#財金大勢 #A股 #權益分派方案 #高息股 #港交所
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　數月前阿爺公布「國九條」，其中重點在共同富裕，公司要多派息，要盡量回購股票，以使股票持有人財息兼收。事實上，一眾A股已行動了，不然A股怎會在近月上升多呢？以下又是抄文，抄自《財聯社》。

 

　　當前，A股市場進入「分紅實施季」，高股息股票再度成為市場焦點。據Choice數據顯示，2023年度分配方案中含有現金分紅的A股上市公司有3867家。其中，股息率超過5%的上市公司有120家。

 

　　具體來看，石英股份2023年股息率高達14.05%，位列A股第一。第二名是榮安地產，股息率高達10.8%，香江控股、廣匯能源、好想你、浙江美大、麒盛科技股息率均超8%。此外，平煤股份、立霸股份、中谷物流、球冠電纜、冀中能源、君正集團、華陽國際、長城科技、山西焦煤、江山歐派、塔牌集團和建發股份股息率均超7%。具體情況見表一。

 

 

　　國內石英製品行業龍頭企業石英股份5月15日公布2023年年度權益分派方案，擬每10股轉增5股派57元(人民幣．下同)，股權登記日為5月21日，除權除息日為5月22日，派息日為5月22日，合計派發現金紅利20.57億元。主要從事房地產開發與銷售的榮安地產4月29日披露2023年年度權益分派預案，擬每10股派3.2元，合計派發現金紅利10.19億元。

 

　　再從最近三年的情況來看，2021至2023年，每年股息率均超過5%的A股上市公司有42家。值得注意的是，近三年平均股息率前兩名的均是煤炭股。其中，鄂爾多斯、冀中能源近三年平均股息率皆超10%。此外，榮安地產、山西焦煤、四川路橋、兗礦能源(滬:600188）(01171)近三年平均股息率均超8%，秦安股份、廣匯能源、勁嘉股份、百隆東方、浙江美大、養元飲品、建發股份近三年平均股息率均超7%。具體情況見表二。

 

 

　　筆者月前有文提出，不同時期的總理，有不同的工作重點。鄧小平是搞改革開放，趙紫陽要解散人民公社，朱鎔基要打入WTO，溫家寶應付雷曼爆破，李克強搞製造業，而李強是要搞金融，所以有個「國九條」是必然的事。

 

港交所宜引入A股高息股

 

　　對於港投資者言，就十分可惜，是買不到這些高息股的，除非港交所(00388)能想法讓這些高息股、好股能在港上市，港投資者才可有機會買到。

 

　　對香港作為金融中心言，首要的不是有股市、匯市、債市的交易平台，而是要有好的產品，能持久派高息的，先要有盈利基礎。這類好股票，不要說是一般散戶，就算是保險基金、退休基金都會心儀。

 

　　港交所要吸引好項目來港，不也就有這些好股嗎？不是一隻而是有上百隻，對環球投資者也足夠吸引力的。

 

　　要讓這些公司來港上市，不用發H股用港元買賣，而是應仍用人民幣買賣。要買這些好股，必要用人民幣，這將會促進人民幣國際化。

 

　　有益阿爺、有益港股民的事，港交所是否應好好考慮下？　

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情

我要回應
更多缸邊隨筆文章

你可能感興趣

#財金大勢 #A股 #權益分派方案 #高息股 #港交所
更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【5月限定優惠】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

超越現實的對華冷戰封鎖線

29/05/2024 11:20

大國博弈

高息定存 | 大新3個月息加至4.2厘，富邦一年期有4.05...

27/05/2024 16:41

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk