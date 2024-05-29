有老友話，現在台灣好似搞緊「太陽花2.0」，大批綠營人士衝擊由藍白控制的立法院，似乎要台灣一黨獨大，除非施以武力，否則統一遙遙無期。



我認為又唔使咁悲觀，台灣人今次咁有底氣，最應該多謝就是馬英九，為台灣爭取了一個讓利政策，我相信連馬英九都想唔到。即使唔係由國民黨執政，讓利政策仍然持續，8年落嚟計數，超過萬億美元，有咁多錢，民進黨就有底氣，甚至可以支持香港社會運動，收留因社運離開香港的人。老實說，大陸方面亦有多少責任，當日見到台灣支持香港社運，點解唔停止讓利政策？



擊敗敵人，就要從敵人的口號入手，要統一台灣，就要從台灣人的口號找出答案。台灣人反對統一，有一句說話，就是「今日香港，明日台灣」，意思是香港在回歸後不比以前。惟事實又非如此，最簡單就是每逢長假期，不少香港人出外旅遊，並不是北上消費，去深圳買平價貨，而是去日本，近近哋都會去台灣。但從台灣人眼中，如非香港很慘，又點會有咁多人移民去英國？亦有不少人去了台灣。老實說，去英國的人或者都會唱好香港，但去台灣的人，一定會唱衰香港，久而久之，台灣人就以為香港很慘。

如果在中央讓利下，香港經濟欣欣向榮，可對台灣起示範作用。(Shutterstock)



中央政府要做的事很簡單，就是對香港好啲，對台灣的讓利政策分多少給香港，支持香港成為國際金融中心、人民幣離岸中心。不過，這些事，中央政府已經做緊，幾年之後，缺乏讓利政策的台灣經濟一定會轉壞，如果香港經濟欣欣向榮，反對統一的台灣人就唔敢講「今日香港，明日台灣」，反而支持統一的台灣人就會話「今日香港，明日台灣」。只要香港愈嚟愈好，統一台灣無難度。