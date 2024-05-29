東張西望 | 新何太再上節目認爆紅多工作邀約！何伯回應一晚五次係事實：佢冇講大話！新何太否認曾做骨妹！提到前夫又爆喊？

《東張西望》已經連續三星期報道何伯和新何太的個案，昨晚一集新何太逐一回應網民的質疑和批評，她承認直播期間回應房事和咀嘴有失儀，絕對可以向網友致歉。新何太再次在訪問期待爆喊落淚，主要因為提到前夫的所作所為，似乎非常委屈，要何伯在她身邊不斷安慰。

《東張西望》昨晚一集再次訪問何伯和新何太，新何太預告將來日日做直播直接賺錢，提到她的處女直播除了跟何伯咀嘴之餘，更大爆閨房事，豪言指何伯一晚五次，新何太回應說：「有個網民不停問呢句，咁我就隨口...衝口而出就話畀佢知，我知道我哋夫妻生活嘅事，係唔應該喺公眾地方講出嚟，所以如果廣大觀眾聽到有啲唔舒服，我係可以道歉呀！」身旁的何伯立即補充說：「嗰句說話我老婆係衝口而出，不過實際上係真實嘅，佢冇講大話！」何伯果然厲害，而且他認為兩公婆公然濕吻都沒有問題，代表這樣才證明是真愛。

至於為何抖音帳號要用上「千語BB」的外號呢？新何太表示貪這個名字可愛，更大爆原來深愛何伯之餘，他亦好愛林峯，「因為有一個藝人叫千語，好似佢都係叫千語BB，我咪學人呢個名，千語BB係林峯女朋友嘛，又高大又靚女，我只係欣賞，就叫呢個名。林峯唱歌又好聽，拍戲又好睇，林峯其實係我偶像嚟呀，所以佢女朋友我當然好喜歡啦！」新何太未知是否顧住煲湯，其實林峯同吳千語早於2018年已經分手，並各自搵到另一半結婚組織家庭。

新何太表示自己抖音片段不是教大家釣金龜，反而是教善良的人不要被傷害，她重提自己被前夫所傷，悲從中來又再一次爆喊人前，「如果要我而家嫁個窮光蛋，我唔會，因為我經歷過失敗，我當初就係咁選擇咗我老公，我畀佢真心對佢好好，但佢就咁對我，所以我怕咗。我而家會揀一個經濟基礎過得去嘅人，我前夫冇錢呀......有錢會加分，我而家唔信有情飲水飽。」新何太承認前夫都是姓何，她覺得是緣份的安排讓她再遇何伯，但她拒認曾經是深圳做按摩「骨妹」的小燕，只稱在普通餐廳工作過。新何太坦言現時出街遇到大家拍片影相，得到不少街坊揚言支持他們，有婚顧公司邀請合作，亦有內地食品公司邀請做直播帶貨，新何太都一一接受，更諗好名叫「何太靚湯」，身邊的何伯似乎好受落，更揚言要「夫妻檔」上陣，不過新何太請他食檸檬：「唔一定請你呀，人哋叫我哋拍檔，收禮物就可以一齊拍檔，但人哋係請我，你可以旁邊睇住我。」而節目最後，陳庭欣公開透露新何太明天的直播將會有證據證明自己不是「骨妹」小燕。