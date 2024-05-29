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29/05/2024

GLOBAL Wednesday｜美國今年有機會不減息？｜Nvidia 1拆10對股價的幫助｜公用股仲可趕尾班車？

#黃偉康 #hot talk 1點鐘 #美國經濟 #聯儲局 #減息 #標指 #美股 #AI概念 #公用股 #電力股 #NVDA
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嘉賓：資深財經分析師　黃偉康

 

　　芝商所(CME)利率期貨數據顯示，市場對美國聯儲局6月、7月維持利率不變已無太大懸念，惟美國通脹回落速度放慢，今年減息時間一拖再拖、減幅或愈來愈小，甚至不減息？美股周二(28日)假期後復市，三大指數個別發展，道指收市仍跌216點，以科技股為主的納指首次突破17000關，與英偉達(NVDA)同創收市歷史紀錄新高，惟美股現水平已反映各項利好消息，步入夏季，季節性淡靜期將更明顯？Nvidia收升近7%，主因離不開1拆10的拆股計劃？公用股波動性較低，特別在市場對今年減息預期未明確的情況下，可著手部署防守性較高股份？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/p1UhzY7godM

 

►把時間軸拉到01:59開始 — 節目開始

 

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