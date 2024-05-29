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29/05/2024

被忽略的巴人西岸屠城記

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    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

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　　當海牙國際刑事法庭(International Criminal Court)向內塔尼亞胡和哈馬斯領袖發出拘捕令，以及歐盟成員國西班牙、愛爾蘭和挪威共同宣布承認巴勒斯坦國之後，內塔尼亞胡表現得更為瘋狂，我們在新聞上可看到原本屬安全區的拉法難民營，被以軍投下的炸彈引發火災，上百巴人遭活活燒死或燒傷，無視國際社會的譴責。如此失控和反人道的大屠殺，其實也發生在約旦河西岸的巴人自治區。


　　日前以軍再度襲擊西岸城鎮杰寧，如加沙一樣以醫院和文化機構為目標，有醫護人員和文化人因而犧牲，國際媒體未及關注。事實上，早於去年10月以哈戰事爆發不久時，西岸多個城鎮已陸續受到更猛烈的襲擊，死傷無數。如果細看詳情，便會發現除以軍外，猶太殖民區武裝分子亦是主要的劊子手。隨著加沙危機湧現，他們在西岸的殺戮更見瘋狂。

 

西岸城鎮杰寧的醫院和文化機構，是以軍的轟炸目標。(AP)


　　大家很少了解到猶太殖民區的狀況，我曾走進西岸重要城鎮希伯倫的殖民區探個究竟。殖民區沿途的保安極為嚴密，巴人絕不能踏足半步，而殖民區居民也不歡迎記者，特別是歐洲記者。他們指稱歐洲記者反猶，但當我要求探訪時，其中一位來自英國的猶太區居民葦雲尼卻立刻答應：「你是中國人嗎？好，我們不會忘記中國在二次世界大戰時拯救猶太人的恩典，因此，你要來訪，絕對歡迎！」

 

　　希伯倫是世界上最荒謬絕倫的地方。由於一個亞伯拉罕墓，傳統的猶太人便千山萬水來到這裏，認定是祖先的土地，堅決與當地的巴勒斯坦人一較高下。希伯倫是西岸的重要城鎮，超出了聯合國所認同的綠線（以巴合法疆界），但葦雲尼卻幽默地反問我：「哪裏是綠線？我們是色盲的，根本看不見那一條綠線。」


　　葦雲尼囑咐我坐專線巴士到她家去，這輛專為猶太殖民區而設的巴士，設有防彈功能，成本昂貴，但車資卻出奇地便宜。政府大量津貼車資之外，也向殖民區提供其他的津貼和福利，單在津貼上，政府已花費了共接近10億美元之多。

 

西岸地區到處都有荷槍實彈以軍把守的檢查站，嚴重影響巴人生活。(AP)

 

　　巴士在專用公路上疾馳前往殖民區，而巴人汽車則要往另一個方向去。遠望那一個方向，有軍事哨崗及手持M16步槍的以軍。由於殖民區存在的關係，當然也包括其他保安與政治原因，西岸到處設有檢查站。據估計，在小小的西岸地區，便有700個檢查站和永久的路障，嚴重打擊了巴人的生活和經濟。


　　當我抵達殖民區，葦雲尼已在她的四驅車等候，準備接載我到她居住的另一個殖民區村。四驅車沿著公路轉了一圈又一圈，一座座山丘種滿橄欖樹，葦雲尼說：「這全都是我們一手種植的，是屬於我們的。」我望過去，山腳有零散的巴人房屋，有不少人為了討生活，無奈地為定居點工作，有些做園丁，有些蓋房子、修馬路。

 

　　當我問到土地的問題，葦雲尼以堅定的口吻表示：「我們是主人，他們是客人。既然是客人，便應該安份作客，這樣大家還可以相處下去。他們不應跑來指控我們霸佔土地⋯⋯」


　　其後，她帶我參觀了區內設施，從學校、猶太會堂、博物館，到居民的活動中心。我驚訝於其設備之完善，葦雲尼認同地點頭，說：「這就是我們的家園。加沙那一邊，與我們一樣。我們用雙手開墾了自己的土地，這裏有我們猶太人的根；撤出？談何容易？」葦雲尼的丈夫拿著配槍說，這裏每一個家庭都有槍，用來保衛家園。

 

希伯倫的博物館，展示在1929年大屠殺中遇難的猶太復國主義者照片。(AP)


　　殖民區內的博物館管理員，對一群美國遊客聲嘶力竭地講述當年猶太復國主義者，如何被巴人殘害、打死。仇恨，迴盪於空氣之中。來訪的那一群美國遊客，男女老幼都聽得入神，他們來自美國傳統猶太社區，是推動猶太殖民區的幕後支持者。葦雲尼帶領我走訪的每一項設施，總看到門外掛有一塊金銅色的答謝牌坊，記錄了美國某某基金會的慷慨捐助。


　　美國遊客們滿意地視察殖民區的環境，活像欣賞自己的得意傑作，至少這些來自世界各地的猶太弟兄姊妹，能夠生根在祖先的土地上，他們也出了一分力。

 

在過去半年，西岸不斷上演反人道的種族清洗行動。(AP)


　　由於殖民區居民自覺要親自保衛家園，因此便發展出區內的武裝力量，而他們背後則有國家扶持，對攻擊巴人絕不手軟，儼如以色列一隊強悍的民兵組織。隨著內塔尼亞胡在加沙的屠殺行動，西岸的殖民區武裝組織比以前更肆無忌憚，呼應內塔尼亞胡的大以色列計劃，過去半年在西岸不斷上演反人道的屠城記，卻因大家聚焦加沙而避過國際社會特別是國際法庭的目光。猶太殖民者這場種族清洗運動，同樣值得大家關注。

 

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