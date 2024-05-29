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29/05/2024

連詩雅曬大肚寫真正式公布胎兒性別！陳家樂改中文名用得著？孫慧雪留言：咁堆XX衫仔唔啱BB啦！

#娛樂 #湯怡 #晴報文章 #連詩雅 #孫慧雪 #陳家樂 #懷孕 #新手爸媽 #演員 #影視娛樂
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Photo: 連詩雅、陳家樂IG

　　陳家樂和連詩雅（Shiga）今年2月宣布「造人」成功，兩公婆都對小生命的來臨感到非常興奮，陳家樂更High爆預告將BB中文名改為陳徹，認為男、女都可以用到，已經受到各方的質疑。懷孕8個月的Shiga昨日IG分享大肚寫真，肚皮上面更寫上BB的英文名，正式公布胎兒的性別。

 

 

　　陳家樂和Shiga快將榮升新手爸爸媽媽，難掩興奮緊張的心情，上星期陳家樂出席電影開鏡拜神活動，被追問BB性別時，他因自爆收到孫慧雪囝囝的日用品，一度被誤會「爆響口」Shiga佗仔，他立即緊張叫大家不要誤會，留待太太今個星期公布。Shiga和家樂昨日在IG分享三張大肚寫真相，見Shiga腹大便便，連牛仔褲的褲頭拉鏈都已經拉不上去。而她肚皮上寫上：「Baby Camila」字眼，原來佗女，認真恭喜賀喜！Shiga留言說：「31 weeks，好期待與Baby Camila 見面！#inaround2months #bb已經三磅半啦 #期待又緊張 #itsaGIRL」

 

 

　　孫慧雪即時留言說：「咁堆男仔衫仔唔啱BB啦！」而湯怡回覆笑言：「呢個唔啱，下個可能啱呢！」而相信大家都還記得陳家樂曾經揚言已經改好BB的中文名，名為陳徹，而英文名叫Deco，當時已經被不少人反對，但家樂覺得好有型。如今最終女兒改名為Camila，相信他的中文名都一樣要石沉大海喇卦？

 

 

轉載自: 晴報

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