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29/05/2024

好去處2024｜香港電影預告片珍藏展5.31開幕！《傾城之戀》、《七十二家房客》有份！免費賞40年代至今過百條預告片，見證電影發展軌跡

#電影 #本地遊 #秋天的童話 #傾城之戀 #唐山大兄 #精武門 #七十二家房客 #香港電影資料館 #文藝電影 #動作電影 #預告片 #電影預告片
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Text: Louise Yuen

　　一條好的「Trailer」，將電影精華濃縮在短短幾分鐘，吸引觀眾入場。康文署將於 5 月 31 日至 11 月3 日在資料館展覽廳舉辦「萬象之華 ― 香港電影預告片珍藏展」展覽，展示過百部由 40 年代至今的珍貴館藏預告片，了解香港電影的發展。

 

 

　　預告片是透過適量劇透來吸引觀眾入場的電影廣告，講求剪接師的功力。今次的「萬象之華」 展覽就將過百條預告片分成 6 個類別，包括資料館最早期的館藏、文藝和寫實電影、歌唱和歌舞電影、喜劇電影、武俠和動作電影，以及海外版預告片，從不同時期預告片的手法、風格和特色，讓大家感受到香港電影發展的軌跡。

 

　　以文藝片和寫實片類為例，預告片不時採用戲內歌曲，如《傾城之戀》（1984）和《秋天的童話》（1987）。有些電影更邀請主角亮相預告片，親身說「戲」，像《七十二家房客》（1973）預告片就有沈殿霞、胡錦、岳華、井莉、何守信等介紹電影，手法別出心裁。

 

《歡喜冤家》（1959）預告片畫面

 

　　武俠和動作電影也是香港電影一大重要章節，展覽中可以見到由陳寶珠、南紅主演的《黑玫瑰與黑玫瑰》（1966），以滑稽風趣的手法、生動的宣傳語句拍攝預告片，吸引影迷。李小龍主演的《唐山大兄》（1971）和《精武門》（1972）則在預告片中展示精采絕倫的武打片段。一些製作規模較大的電影，預告片則常會披露特技畫面、爆炸場面等。

 

《五郎八卦棍》（1984）預告片畫面

 

《阿飛正傳》（1990）預告片畫面

 

　　介紹電影製作人如何透過精煉而流暢的剪接技巧和精心設計的宣傳語句，以長度由數十秒至數分鐘不等的電影預告片吸引觀眾購票入場。

 

萬象之華——香港電影預告片珍藏展

日期： 2024 年 5 月31 日至 11 月 3 日

開放時間：星期一、三至日上午 10 時至晚上 8 時（星期二休館，公眾假期除外）

地點： 香港電影資料館展覽廳

網址︰www.filmarchive.gov.hk/tc/web/hkfa/2024/trailer/pe-event-2024-trailer.html

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