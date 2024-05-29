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29/05/2024

網購騙案新手法！假冒客服騙案首4月涉1.9億！69歲伯伯與假職員視像8小時失44萬！網上賣家一樣被呃！即睇手法

#Pantry熱話 #騙局大拆解 #網購 #騙案
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Text: Sammy Leung

　　近年，很多人都愛網購，雖然大家都知道網購有一定風險，但騙徒的手法真的次次都不一樣，所以網購都要打醒十二分精神。今次整合了2種網購騙案新手法，大家看完記得告訴朋友，以免中招！

 

網購騙案│1.網上賣東西被用假Link套取個人資料

 

　　守網者早前在Facebook上出Post指，在網上平台交易，不論是「買」定「賣」都會有風險。早前有一個案，就是在網上平台賣東西而跌入騙局！事主在在社交平台發出貼文售賣一部滑板車，之後就收到一個回覆指想購買，對方更會安排物流公司收貨及代付貨款。對方在回覆時附上虛假物流公司連結，要求事主輸入銀行戶口資料。當下事主未反應過來，便在虛假物流公司網站輸入網上銀行登入名稱及登入密碼，更透露了一次性密碼，最後被轉帳$10,000，才發現自己被騙了！守網者指，不要隨便按入陌生人提供的連結，就算連結名稱字眼上包含一些知名公司名稱，好像是http://lalamove.complete-order[.]shop/xxxxxxxxxx，這都有機會是騙徒假扮lalamove的。

 

　　守網者提醒，除非在官方銀行網站/手機App，記得不要輸入網上銀行帳戶登入名稱及密碼；另外，大家可以調低網上銀行無須雙重認證的小額轉帳限調。

 

 

 

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