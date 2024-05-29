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29/05/2024

HKTVmall送Hermès、Dior名牌袋！5月「街市即日餸」買滿額即可參加抽獎贏手袋！何時抽出壓軸大獎Hermès Constance？即睇活動詳情

#著數 #Jetso #著數優惠 #Dior #Hermes #HKTVmall #Chanel #網購 #抽獎 #街市即日餸 #Hermès Constance #名牌
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Text: Kennis Wong

　　在HKTVmall買餸送Hermès、Dior名牌袋？HKTVmall宣布即日起至5月31日推出大抽獎！只要在指定日子到「街市即日餸」消費滿額就可以獲得手袋抽獎機會！即睇抽獎詳情！

 

分三輪抽獎進行！每星期抽出不同手袋！

 

　　Hermès、CHANEL、Dior……聽到都覺得吸引，凡於5月11日至31日（以落單日子計算）惠顧「街市即日餸」並消費滿$350即可獲得一次抽獎機會，滿$600更有額外一次機會！HKTVmall還講明Hermès Constance非何太同款，引起網民熱烈回應，甚至說想要更多名錶、黃金等禮品，相當搞笑！

 

（圖片來源：HKTVmall Facebook）

 

　　每次抽獎分三輪舉行，第一輪已於5月27日抽出幸運兒獲得百搭黑色CHANEL Flap Bag，而第二輪將於6月3日，只要消費額計算日期為5月11至24日，就有資格抽黑色小羊皮Lady Dior Micro Bag！假如這輪未能中獎亦不用灰心，大家將會自動參與壓軸抽獎！第三輪將於6月11日抽出，消費額計算日期為5月11至31日，中獎者將獲得大熱灰綠色Hermès Mini Constance！

 

　　有興趣抽獎的趕緊於「街市即日餸」消費，又或者有印象在這段時間曾幫襯HKTVmall買餸的話，記得在6月1日或之前登記抽獎，6月12日會於HKTVmall Facebook上公佈結果，大家分分鐘買幾百元街市食材就能贏得名牌手袋，祝大家好運！

 

（圖片來源：HKTVmall Facebook）

 

「街市即日餸」抽獎

登記日期：即日起至6月1日

參加條件：於5月11日至5月31日在HKTVmall手機應用程式内的「街市即日餸」消費滿$350即獲1次抽獎機會，消費滿$600即獲額外一次抽獎機會。

 

豐富獎品及抽獎日期：

1. 第一輪抽獎（消費額計算日期為2024年5月11日至17日晚上11時59分）

5月27日抽出：CHANEL Flap Bag（共1名）

 

2. 第二輪抽獎（消費額計算日期為2024年5月11日至24日晚上11時59分）

6月3日抽出：Lady Dior Micro Bag, Black Cannage, Lambskin（共1名）

 

3. 第三輪抽獎（消費額計算日期為2024年5月11日至31日晚上11時59分）

6月11日抽出：Hermès Epsom Leather Constance Mini, Gold Buckle, Grey Green（共1名）

 

HKTVmall手機應用程式下載請按此

登記網址請按此

活動詳情請按此

HKTVmall Facebook請按此

 

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