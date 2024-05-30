會計師行安永於招聘及服務引入AI！聊天機械人回答薪酬查詢、用AI面試評估求職者能力！料減輕逾50%營運成本

企業將人工智能（AI）融入營運流程，是企業數碼化的新興戰略。會計師事務所安永（EY）近年在招聘和服務中引入各種AI技術，提升員工和客戶體驗，包括利用AI聊天機械人回答複雜的薪酬問題，預計可為僱主減輕逾50%成本。

對於員工遍布全球的國際企業來說，薪酬問題會因眾多因素而變得複雜，例如不同國家地區的稅收法規有異、不同公司亦有特定的僱主政策等，導致處理員工的薪酬查詢時，需花費不少時間和人力。

為解決這難題，安永與微軟（Microsoft）合作推出「安永智能薪酬聊天機械人」（EY Intelligent Payroll Chatbot），通過大型語言模型（LLM）分析糧單、稅收法規和僱主政策中的信息，為複雜的工資問題提供細緻的答案，目的是提高員工滿意度，降低營運成本。

安永全球（人才）副主席Trent Henry表示，推出EY Badges技能認證課程後，能幫助安永進行資源調配時，迅速匹配具備相關技能的人才，使專案能夠更具效率地完成。（安永提供圖片）

安永全球（人才）副主席Trent Henry表示，該聊天機械人通過49種語言，向全球員工提供合規糧單和稅務文件的見解，它不但能回答複雜的薪酬查詢，更可解決語言和時區差異的問題。通過自動化改善員工體驗，他認為對於吸引和留人才也有一定成效。

AI面試分析 評估求職者能力

安永擁有逾7萬名技術專業人員，包括數據科學家、AI工程師、產品經理和開發人員，所以在招聘和人才管理方面，都引入了不少AI應用，例如利用自然語言處理和機器學習算法，對大量的履歷進行篩選和匹配，快速識別和提取關鍵技能和經驗，將最匹配的求職者推薦給招募團隊。

若員工希望內部調職，安永可提供內部求職者工具，允許員工上傳履歷，然後自動匹配職位空缺。通過這AI工具，安永的人才庫得以擴展，更多人申請到以往從沒想過、卻非常適合自己的新職位。

安永也會利用AI自動化面試流程，通過線上面試，分析求職者的語言和情感表達，然後提供有關其溝通能力、解難能力和情緒智商等方面的評估。

夥院校辦MBA課程 育科技人才

除將AI加入營運流程外，安永更希望員工對新興科技有深刻的了解，故此推行了創新微認證計劃「安永徽章」（EY Badges），提供AI和數據分析等證書課程；以及與霍特國際商學院（Hult International Business School）合作，推出安永科技工商管理碩士（EY Tech MBA）課程，培養員工科技領域的領導力和商業洞察力，為未來職業發展做好準備。

目前全球已有逾1萬名員工完成了一個徽章課程，Henry強調，「隨著對技能提升的需求達到臨界點，以及企業不斷將AI融入營運，當務之急是建立適應AI風險和機遇的文化，幫助員工為所需技能和條件建立路線圖，在工作場所推進AI應用的同時，也繼續推動有意義的職場體驗。」

他又引述《安永重構工作調查》（Work Reimagined Survey），指出全球有84%僱主和49%員工表示，正在工作中使用或計劃使用生成式AI（Gen AI）。

Henry認為，目前的發展趨勢是企業已不再詢問AI是否或何時會影響業務發展，而是想了解自己是否準備好利用AI，來增強員工在未來工作中的能力。

為滿足市場對AI應用的急切需求，安永推出統一平台「EY.ai」，為客戶提供差異化的AI支援服務和解決方案，協助企業AI轉型。該平台集結了安永的AI技術，透過建立AI生態系統，增強策略與交易、數碼轉型、諮詢、審計和稅務服務方面的能力。