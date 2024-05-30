hot talk 1點鐘｜美債高企 恒指為何受累？｜中手游獲猛人增持 前景可期？

嘉賓：光大證券國際證券策略師 伍禮賢

美國國債孳息率飆升，指標的十年期國債孳息率曾經觸及四周高位，高見4.6357厘，主要因為有聯儲局官員指有機會重啟加息。美國最大銀行摩根大通行政總裁戴蒙更指，美國十年期國債孳息率或升至6厘，引起市場恐慌，VIX指數單日急升逾一成至14.28的近一個月高位。美國減息無期，反而加息論調重提，美債息恐續高企？對港股有甚麼影響？中手游(00302)公布，以每股1.68元發行1億股新股予朱一航，集資1.68億元，將用於進一步提升IP遊戲發行及開發業務。有朱一航這「電競大佬」增持，變相肯定集團的中長線發展潛力？為何中手游股價日內無力維持？惟行業氣氛及需求仍未有改善，即使集團願加大投資於AI遊戲開發，短線內要「回本」亦難？

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