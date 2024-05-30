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30/05/2024

全球最佳航空公司排名2024：國泰、大韓排名上升？這間成為世一！新加坡航空、全日空今次排第幾？即睇排行榜Top 25名單

#Travel news #排行榜 #0+3 #旅行 #旅遊 #排名 #航空公司 #Pantry熱話 #去旅行
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Text: Sammy Leung

　　去旅行其中一件重要的是買機票，大家有沒有心水的航空公司？可能大家坐過一次飛機後，就會對該航空公司有一個評分，高分的話，下次旅遊就會繼續選擇同一間。但沒可能所有航空公司都試過，所以這時航空公司排名就十分重要，近日，最佳航空公司名單出爐，即睇哪一間是最佳航空公司！

 

　　航空評鑑網站AirlineRatings在早前公布了2024年的最佳航空公司排名，在12 項標準中選中25間最佳航空公司，部分標準包括安全、機隊年齡、乘客評論、、嚴重事故等，即睇最佳航空公司Top 25！

 

最佳航空公司第25名：美國航空

 

 

最佳航空公司第24名：聯合航空

最佳航空公司第23名：達美航空

最佳航空公司第22名：加拿大航空

 

 

最佳航空公司第21名：英國航空與西班牙航空(IGA集團)

最佳航空公司第20名：土耳其航空

最佳航空公司第19名：漢莎航空

 

 

最佳航空公司第18名：阿拉斯加航空

最佳航空公司第17名：夏威夷航空

最佳航空公司第16名：芬蘭航空

最佳航空公司第15名：日本航空

最佳航空公司第14名：TAP葡萄牙航空

最佳航空公司第13名：長榮航空

 

 

最佳航空公司第12名：新加坡航空

最佳航空公司第11名：越南航空

 

下一頁：最佳航空公司第1至10名

 

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