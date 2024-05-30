自助餐推介｜香港最強港島香格里拉Buffet︰新推海鮮街主題！游水龍蝦即點即劏！任食鮑魚大蝦龍躉海螺！茅台醉蝦超IGable！限量供應大拖羅刺身

看得通的人，都會知道甚麼是「最壞的時代，最好的時代」，放諸當下香港自助餐生意，大概是最合適不過 —— 市道差應該如何自處？問問自己囉.......

香港餐飲生意差差差，酒店自助餐可說是重災區，從前天天高棚滿座的光景已像日蝕般難得一見，有些酒店在不夠顧客下要臨時關閉自助餐，有些則狠下心腸全面停止自助餐，希望有朝一日市道回復之時才捲土重來。

我想起較早前，中環米芝蓮星級的一樂燒鵝老闆娘接受傳媒訪問，她說：「你話市道唔好，咁我哋舖又排晒隊？我哋一樣租貴人工貴。執笠無得賴人哋北上，有啲人做到，有啲人做唔到，應該要檢討下自己。」驟聽起來都好招積、好brutally honest，但當中不無人間真相，要抱怨這個世界對你不公，首先要看看自己是否交足。

近日最爭氣的自助餐，要數港島香格里拉大酒店的cafe TOO，推出了「cafe TOO 海鮮街：香港滋味的自助餐盛宴」，居然化身為一個繁華的海鮮市場，在場內設置大水缸，提供生猛的游水龍蝦、大蝦、鮑魚等等.........Wait a second！龍蝦都是游水新鮮貨？的確是，而且是放題式任食，只是為減低客人輪候時間，以至要限定每人每次取半隻，當然是可以無限次排隊，若果當日自助餐客人數目不多，這限制也就全面放寬隨大家盡取。

新鮮游水龍蝦放題式任食，在香港自助餐界是否首趟？我不太清楚，只知道若以香港加澳門去計算，應該是澳門君悅酒店Mezza9餐廳開創這先河，使Mezza9多年以來一位難求兼鐵價不二，現在的cafe Too倒有各式減價優惠，大家不妨到官方網頁或各大買賣平台看看。



近日cafe TOO聲稱搖身一變成為海鮮街，且看內裡是否如傳聞的強勁。



這裡只是自助餐的其中一角，場內還有款式澎湃的其他食品，身穿雪白恤衫的酒店行政總廚Uwe Opocensky親自到場監工。



特設多個大水缸，養著生猛龍蝦及大蝦。



顧客可親眼看到出水龍蝦即點即劏，還可選擇不同烹調方法。

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