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30/05/2024

優惠｜九龍、新界3商場一連三個月包場請睇戲！九龍城寨之圍城、談判專家有份！一個條件換戲飛！憑票尾再送現金券、免費泊車

#the sky #Jetso #荃新天地 #著數 #著數優惠 #屯門市廣場 #奧海城 #英皇戲院 #StagE #優惠 #商場 #電影
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Text: Louise Yuen

　　上映近 1 個月的電影《九龍城寨之圍城》贏盡口碑及票房，吸引大批觀眾入場支持。趁住這股睇戲熱潮，信和集團旗下的屯門市廣場、奧海城及荃新天地將一連 3 個月包場請睇戲，憑戲票票尾更可獲贈現金券、免費泊車及雙倍獎賞點數！

 

 

　　信和集團旗下 3 個商場將於 6 月 7 日至 8 月 30 日期間，逢星期五晚上舉行「Happy Friday Movie Night 」，分別在屯門市廣場 StagE、奧海城 the sky 及荃新天地英皇戲院設電影特別場賞大家睇好戲。S⁺ REWARDS 會員只要憑 10 點數即可換領電影包場活動入場券！

 

6月精選電影

6月7日︰九龍城寨之圍城（可於屯門市廣場StagE、奧海城the sky 及荃新天地英皇戲院觀賞）

6月14日︰談判專家（可於屯門市廣場StagE 及奧海城the sky 觀賞）

6月21日︰談判專家（可於屯門市廣場StagE、奧海城the sky 及荃新天地英皇戲院觀賞）

6月28日︰汪汪夢裡人（可於屯門市廣場StagE、奧海城the sky 觀賞）

 

　　除了電影特別場，S⁺REWARDS 會員由即日起至 6 月 30 日，於上述三大商場戲院睇戲更可憑戲票票尾獲贈現金券、1 小時免費泊車及雙倍獎賞點數。像屯門市廣場，只需出示兩張 StagE 戲票票尾正本，可換領屯門市廣場 $100 指定商戶 S 現金券；憑兩張奧海城 the sky 戲票票尾正本，則可換領 $50 指定「餐飲美饌」S 現金券一張；而兩張荃新天地英皇戲院電影票尾，就可換領 $20 指定商戶 S 現金券、商戶優惠券及 namco 兩局遊戲券各 1 張。

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