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30/05/2024

國際政壇人材有樣睇！新加坡總理黃循財4大動相、6大相學特徵：鼻頭睇到親和力？額方面方、額有貴人紋代表甚麼？

#玄學 #風水 #面相 #相學特徵 #風水玄學
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　最近偶然看到新加坡新任總理黃循財的就識典禮直播，他個子不高、貌不驚人，卻有一個特色，一字寄之曰「穩」：

 

1. 眼神穩、能抓定住觀眾的注意力；

2. 步履穩、不必足下生風，就是清爽俐落；

3. 身體語言沉實，沒有誇張的幅度，沒有吸睛的功架，但清楚踏實。

4. 語言邏輯清晰、節奏明快、並以有力的眼神為整個演辭標示抑揚頓挫。

 

　　這些都是優秀的動相，至於面相，亦低調地出色（普通人覺得低調；懂相的認為出色）：

 

●　額方面方：能從多方面思考、而且行事穩妥。尤擅長應付危機。他最為人樂道的政績，是他在新冠期間沉著應戰，2020年他聯合領導政府抗疫跨部門工作小組，經常舉行記招、帶領團隊應對疫情，充分顯示他穩健的領導特色、對政策的清楚解說、和對突變與細節的把握。

 

●　額有貴人紋：他來自草根家庭，家住組屋(類似香港的公屋居屋混合體)，但在仕途上屢獲賞識，尤得新加坡前總理李顯龍的大力提拔。看貴人緣份，其中一個線索就是額上清晰而不斷裂的橫紋(但橫紋斷開、或橫紋多過三條、或額頭凹凸，都代表三十歲前有許多挑戰，多非貴相)。

 

●　鼻頭有肉、耳珠豐盈：這種人有同理心，重視人情味，作為領袖，親和力極強。

 

●　眼幼長：性格理智、決定事情時懂得平衡各方利益，所以做事比較順利。

 

●　耳與眉齊：讀書聰明，他取得政府海外獎學金出國留學，在美國攻讀經濟，後成為密西根大學和哈佛大學的碩士。耳高的好處，是讀書特別聰穎，出到社會做事，又會話頭醒尾。

 

●　嘴型好靚：溝通能力和說服能力都超班，而且結合面相其他優點，會耐心聆聽，「收料」奇佳。2022年，他策劃了「㩦手前進」（Forward Singapore），用了一年，聆聽了20多萬民眾的聲音，結果發表了近180頁的報告，作為政府政策未來發展的核心方向。

 

　　有朋友說他的鼻子不好，相信是指山根不高，但鼻脊高挺的人容易崖岸自高、孤芳自賞，若面相其他部位不配合，反為傾向「講就天下無敵、做就有心無力」。現在黃循財的貼地相格與鼻子配合起來，就是「夠使夠用」，而且「好使好用」。我覺得他會是國際政壇上講實幹而非講演技的人板。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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