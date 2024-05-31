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31/05/2024

科技股強者愈強，女股神斯人獨憔悴？

#基金債券攻略 #科技股 #Catherine Wood #ETF #理財智慧
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    凌風

    凌風，資深投資專家，超過20年基金和債券推廣經驗，也擅長環球投資市場的分析。

    基金債券攻略

    隔周五更新

　　大約一年多前，我在本欄寫過一篇題為《買傳統科技股基金，分享AI成果》的文章。當時我是開了個頭，評論人稱女股神或木頭姐的Catherine Wood管理的幾隻科技股ETFs。最後這篇《買傳統科技股基金，分享AI成果》，某程度上是一個總結。
　
　　心水清的讀者應該明白我的意思，那就是，如果要買科技股基金，就應該買一些投資於大型科技公司的基金，因為科技界某程度是強者愈強的競技場。小型科技公司不是沒有機會變強變大，事實上，所有大型科技公司最初都是小型公司。

 

　　但從投資者的角度，如果大家想減低失誤率，買大型科技公司始終較為安全，這是從風險管理角度出發的。基金經理管理一隻科技股基金，其實也是漁翁撒網地先以小注買入一些有潛質的科技公司，當某些公司開始收成的時候才集中火力加注，看錯了的就馬上止蝕。
　
　　近年炙手可熱的半導體龍頭股英偉達(Nvidia)就是最好例子。英偉達的股價愈升愈有，愈升愈急，其實都是基金經理或大型機構投資者不斷加倉所致。無他，經過這幾年的發展，市場更加肯定了英偉達在人工智能(AI)領域的龍頭地位，因此，基金經理願意在現階段加碼。

女股神Catherine Wood的旗艦ETF ARKK，今年首季蝕了4.5%。(AP)

　
　　英偉達的強勢，某程度上帶動了納指創新高，而不少以大型科技公司為核心的科技股基金也創新高。早前我翻看木頭姐管理的那隻旗艦ETF，即ARK創新ETF(ARKK)，以今年首季計算，該ETF跌了4.5%，而我推介的駿利亨德森科技基金，同期就上升了17%。一升一跌，簡直是兩個世界！
　
　　我也翻看了ARKK的核心持股，十大之中，老實說，我只認識Tesla和Zoom，其他都很陌生。某程度上，女股神的持股當中，名氣和規模最大的一間公司，肯定是Tesla，因為Tesla是她識於微時的公司，也是她打響名堂的選股。只可惜，除了Tesla之外，女股神所選的其他二三綫科技股，到目前為止仍然未有一隻可以再跑出。

 

ARKK的十大核心持股

　
　　我曾經形容，女股神管理的科技ETFs，即使都是一籃子的科技股，有一定分散風險的作用，但現實上，這些ETFs就等於一隻或一些二三線的科技股。
　
　　二三線科技股只能作短線炒作，絕不宜長線持有，而基金某程度上是一種長線投資工具，因此，如果大家要買科技股基金，我仍然建議大家揀傳統的大型科技股基金！

　　再以我推介的駿利亨德森科技基金為例，它在捕捉科技股升勢方面一向不錯。最近一兩年，科技股的焦點在於AI，而AI的重心就落在半導體上。我留意到，駿利亨德森科技基金逐步把持股集中於半導體股和半導體設備股上，因此，近一年的表現就十分突出了。

 

駿利亨德森科技股基金板塊配置

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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