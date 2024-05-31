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31/05/2024

佘詩曼媽媽近日絲巾包頭健康惹關注！阿佘生日透露母親身體情況求集氣：呢一年半我好似又大個女咗

#家族榮耀之繼承者 #佘詩曼 #港聞娛樂 #影視娛樂
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Photo: 佘詩曼IG、微博、《家族榮耀之繼承者》電視截圖

　　在劇集《家族榮耀之繼承者》中，佘詩曼飾演皓兒一角，為了爺爺的家業受盡委屈，不惜努力以一敵眾對抗一班不孝子孫，在劇中的演技不凡，獲得不少觀眾讚賞。現實生活中，佘詩曼都是孝順女一名，就算工作幾忙都好，總是常常留在香港陪伴媽咪，特別是佘爸爸早逝，佘媽媽單親照顧她同哥哥成長，令阿佘長大後懂得孝順和愛錫媽咪。

 

 

　　阿佘一向孝順，今年1月才被揭購入3000萬豪宅送給佘媽媽，除了物質之餘，亦身體力行盡力陪伴住媽媽晚年，就算是佘媽媽的阿太飯局，阿佘都不介意出席，並跟媽媽的好友們逐一合照留念，非常乖巧。而佘媽媽一向人緣甚廣，不時都會出現在太太的飯局，不過近排佘媽媽的造型引起關注，事關多次出席公開飯局場合，佘媽媽都用頭巾包住頭，令她的健康情況受到關注。佘詩曼近日迎來她49歲的生日，除了跟圈中好友開派對度過之外，阿佘當然不忘陪伴帶她來這個世界的媽媽，她昨日分享一張攬實媽媽的溫馨合照，並首次透露媽媽的身體情況，「每年嘅生日都提醒我要感謝爹哋媽咪帶我嚟呢個世界體驗同學習。今年踏入第49年喇，好似做咗好多嘢，但係又好似有好多嘢重未做，要學嘅嘢重有好多好多，其中一個大課題就係生老病死。喺媽咪唔舒服嘅呢一年半，我好似又大個女咗，變得更堅強。健康當然重要，但係開心始終係第一位，淨係日日都見到媽咪呢個招牌笑容都冧晒啦！」

 

 

　　原來佘媽媽不幸患病，作為子女的阿佘難免會擔心，慶幸是佘媽媽的笑容表達出她樂觀面對疾病，所以阿佘將今年的生日願望都留給最愛的媽媽，她表示：「我今年嘅生日願望係：『希望大家一齊集氣，祝佘媽媽身體健康啦！』」好友許紹雄、黃翠如、唐詩詠、余安安、何依婷、謝安琪、陳敏之、王敏奕、楊茜堯、馬黎珈而（前名：黎姿）等除了祝福阿佘生日快樂外，還為佘媽媽送上祝福。

 

 

轉載自: 晴報

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